[LUTO] Famosos se despedem do ator Sérgio Mamberti

A confirmação da morte do ator Sérgio Mamberti, o eterno Doutor Victor, do “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994), aos 82 anos, movimentou as redes sociais de inúmeros famosos, como Cassio Scapin e Luciano Amaral, que trabalharam com Sérgio no seriado infantil da TV Cultura. A atriz Elisa Lucinda e a humorista Tatá Werneck também prestaram suas homenagens ao lembrar de sua carreira no teatro, televisão e cinema. No Twitter, o nome do ator está entre os assuntos mais comentados no Brasil.

O ator e diretor morreu na madrugada desta sexta-feira (03), em São Paulo. Ele estava internado com uma infecção nos pulmões em um hospital da rede Prevent Sênior e teve falência múltipla de órgãos. Em julho deste ano, Mamberti já havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Cassio Scapin: “Hoje partiu o nosso Tio Vitor. Um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha, a cultura e a arte! Fará imensa falta a sua força! Nosso coração doido se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos meu querido”.

Luciano Amaral: Descanse e brinque aí nas estrelas, Dr. Victor. Tenho certeza que você será muito bem recepcionado pelo Etevaldo, pelo Mau e pelo Porteiro.

Marcelo Adnet: “Vai fazer muita falta este grandessíssimo ator! Obrigado Sérgio Mamberti!”.

Luiza Erundina: “Com tristeza recebi a notícia da morte do ator, diretor e dramaturgo Sérgio Mamberti. Nossas singelas homenagens a este ser incrível que passou pela terra e nos encantou a todos com seu talento e generosidade. Que Deus os conforte neste momento de perda e dor. Com afeto, Luiza”.

Cinthya Rachel: Querido Sérgio! Sempre tão amoroso, paciente e professor. Um homem de luta, um homem de amor. Que bom que a gente se encontrou nessa vida! Obrigada!!! Aplausos para o Mamberti!

Um abraço carinhoso para a família.

Angela Dippe: “Nosso Tio Victor partiu”.

Giuseppe Oristanio: Muita tristeza com a partida do grande Sérgio Mamberti. Ele foi muito importante na minha vida, desde os 15 anos. Um beijo grande aos meninos.

Rodrigo Lombardi: “Era admirável a sua força. Sua sabedoria nos encantava à todos. Estar ao seu lado me dava coragem. Sorrimos, pulamos, brigamos e nos amamos muito. Quando você me chamava de canto pra me dizer coisas do tipo: “o que você fez hoje, foi brilhante!” Ou “Você não pode fazer assim!”, me reanimavam nos momentos difíceis de nossa montagem. Nossos jantares, nossas farras… tudo era muito bom com você. A maneira como você ouvia e acatava conselhos dos mais novos era de uma simplicidade ímpar. Vai daí que eu sigo daqui, ainda aprendendo contigo tentando entender as coisas que você me dizia e minha frágil pseudo intelectualidade custava aceitar. Mas as fichas vão caindo homeopaticamente. Obrigado, meu amigo”.