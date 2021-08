[SPOILER] Atriz de ‘Stranger Things’ revela como a nova temporada começará

Natalia Dyer, que interpreta Nancy Wheeler, deu um spoiler de como a quarta temporada de ‘Stranger Things’ vai começar.

Com a quarta temporada de ‘Stranger Things’ com previsão agendada para 2022, muito se tem especulado sobre o que passará nos próximos capítulos. “É maior, será mais sombria e o roteiro é genial. Essa é uma pergunta muito difícil, mas acho que posso dizer isso: retomamos a história do ponto onde a deixamos”, disse Natalia Dyer em entrevista à W Magazine.

Com relação ao ritmo das filmagens, Natalia disse: “Começamos a filmar em janeiro de 2020, em Atlanta, e então, você sabe, tudo aconteceu. Então voltamos em setembro de 2020 e temos trabalhado lá desde então. Esta temporada tem sido uma jornada bem diferente; normalmente filmamos por seis ou sete meses consecutivos. Estamos meio que na reta final, pelo menos com a minha parte. Portanto, tenho estado muito ocupada”.

Leia mais sobre filmes e séries:

O produtor da série, Shawn Levy, em entrevista recente ao The Hollywood Reporter sobre a divulgação do novo filme Free Guy, ele também foi questionado sobre ‘Stranger Things’. “Te digo que estamos muito atrasados. Os irmãos Duffer e eu estamos ansiosos para compartilhar com vocês e com o mundo a quarta temporada o antes possível. A quarta temporada foi pensada para ser a maior, a mais ambiciosa, a mais cheia de efeitos e a mais épica da série. Muito mesmo! Por isso, dada essa complexidade e os obstáculos gerados por uma pandemia, a finalização dos novos episódios têm tomado muito tempo. Mas é um tempo que vale esperar”, disse ele.

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

De acordo com o site de notícia Nova Mulher, a Netflix vai anunciar novidades em ‘Stranger Things’ e demais produções no Tudum, evento mundial para fãs que será realizado dia 25 de setembro.

“Todos nós estamos surpresos de que, apesar de tudo, fomos capazes de continuar trabalhando. E eu vou dizer, eu realmente comecei a admirar as “crianças” nesta série. Eles não são mais crianças”, disse Natalia rindo.