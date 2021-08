Como Harry e William prestarão homenagem no 24º aniversário da morte de Lady Di

Estátua de Lady Di estará aberta ao público e parte do jardim do Palácio de Kensington também.

O dia 31 de agosto marca os 24 anos da morte de Lady Di e os membros da realeza estão preparando uma programação especial para relembrar a data junto aos admiradores da princesa Diana. Nesta terça, 31, a estátua de Lady Di, que fica no Palácio de Kensington, estará aberta para visitação do público das 15h às 17h.

Além disso, os visitantes poderão ter acesso ao Cradle Walk, uma bela passarela ao redor do Sunken Garden. “Iremos abri-la, disponível gratuitamente, para os transeuntes ou para quem quiser dar uma paradinha naquela terça-feira, principalmente pelo aniversário de Lady Di ”, informou um comunicado publicado no Daily Mail.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A estátua

No dia 1 de julho, dia de nascimento da Princesa Diana, seus filhos, os príncipes Harry e William, inauguraram uma estátua da mãe no jardim do Palácio de Kensington, onde a princesa residiu por bastante tempo quando era membro da Família Real britânica.

Na ocasião, marcada por um reduzido quórum de presentes devido às restrições da pandemia da Covid-19, os irmãos, optando por um discurso conjunto disseram: “Todos os dias, desejamos que ela ainda esteja conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado. Agradecemos a todos aqueles ao redor do mundo que mantêm a imagem de nossa mãe como uma memória viva”.

A inauguração da estátua marcou a data de aniversário de Lady Di que, se estivesse viva, completaria 60 anos este ano.