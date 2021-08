Rolling Stones mantêm turnê de setembro nos Estados Unidos

Os Rolling Stones decidiram dar continuidade à turnê ‘No Filter’ planejada para ter início no dia 26 de setembro em St. Louis, no estado de Missouri. “As datas da turnê dos Rolling Stones estão avançando conforme o planejado”, disse a empresa Concerts West, que promove os shows da banda, em um comunicado. Ao todo serão 12 datas em diferentes cidades dos Estados Unidos.



No dia 5 de agosto, a banda já havia anunciado que Watts não poderia se juntar a eles na estrada devido um procedimento médico. Steve Jordan, que já tocou com Keith Richards e é parceiro antigo da banda, está assumindo seu lugar atrás da bateria. “É uma honra absoluta e um privilégio ser substituto de Charlie”, disse Jordan na época.



De acordo com o jornal americano The Sun, a banda irá prestar homenagem no palco ao seu velho amigo e companheiro.

LEIA TAMBÉM:

A sua falta na turnê, marca a primeira vez, desde 1963, que Watts não estará atrás da bateria da banda. Watts juntou-se aos Stones em 1963 e foi um dos apenas três membros a aparecer em cada um de seus álbuns, junto com Mick Jagger e Keith Richards. Sua última apresentação pública com a banda ocorreu em agosto de 2019 no Hard Rock Stadium de Miami.



Na onda de lives que marcou o início da pandemia de covid-19, em abril de 2020, chamou atenção ao se apresentar sorridente durante o One World Together At Home. Como a música estava previamente gravada, sequer gravou o vídeo diante de sua bateria usando algumas malas e o braço de um sofá como ‘instrumento’.