Netflix anuncia os próximos filmes que entram no catálogo antes do fim de 2021

Ela não brinca em serviço!

Vendo seu reinado sendo posto à prova pela concorrência dos streamings recém-chegados no mercado, a Dona Netflix acaba de divulgar a lista completa de produções originais que chegam ao seu catálogo.

Ao todo, nada mais, nada menos, do que 41 filmes entre setembro e dezembro deste ano. Na lista, há também fortes candidatos aos prêmios de cinema do próximo ano. Embora a lista ainda esteja sujeita a alterações, a Netflix confirma que estas são as produções que chegam ao seu catálogo nos próximos meses.

SETEMBRO

APÓS A VIDA DA FESTA – Estreia exclusiva Netflix 9/2

WORTH – Estreia exclusiva Netflix 9/3

BLOOD BROTHERS: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI – Estreia exclusiva Netflix 9/9

KATE – Estreia nos cinemas e na Netflix 9/10

NIGHTBOOKS – Estreia exclusiva Netflix 9/15

SCHUMACHER – Estreia exclusiva Netflix 9/15

INTRUSÃO – Estreia exclusiva Netflix 9/22

THE STARLING – Estreia nos cinemas 17/09 – Estreia na Netflix 24/09

MY LITTLE PONY: UMA NOVA GERAÇÃO – Estreia exclusiva Netflix 24/09

SOUNDS LIKE LOVE – Estreia exclusiva Netflix 9/29

NINGUÉM SAI VIVO – Estreia exclusiva Netflix 9/29

OUTUBRO

THE GUILTY – Estreia nos cinemas 24/09 – Estreia na Netflix 10/1

DIANA: THE MUSICAL – Estreia exclusiva Netflix 10/1

HÁ ALGUÉM DENTRO DA SUA CASA – Estreia exclusiva Netflix 10/6

ENCONTRADO – Estreia exclusiva Netflix 10/20

DENTES DA NOITE – Estreia exclusiva Netflix 10/20

PRESOS JUNTOS – Estreia exclusiva Netflix 10/20

EXÉRCITO DE LADRÕES – Estreia exclusiva Netflix 29/10

HYPNOTIC – Estreia exclusiva Netflix em outubro

FEVER DREAM – Estreia em alguns cinemas e na Netflix em outubro

NOVEMBRO

O MAIS DIFÍCIL ELES CAEM – Estreia nos cinemas em 22/10 – Estreia na Netflix 11/3

LOVE HARD – Estreia exclusiva Netflix 11/5

PASSAGEM – Estreia nos cinemas em 27/10 – Estreia na Netflix 11/10

AVISO VERMELHO – Estreia exclusiva Netflix 11/12

tick, tick … BOOM! – Estreia nos cinemas em 11/12 – Estreia na Netflix 11/19

ESMAGADOS – Estreia nos cinemas em 17/11 – Estreia na Netflix 24/11

ROBIN ROBIN – Estreia exclusiva Netflix 11/24

14 PEAKS: NADA É IMPOSSÍVEL – Estreia exclusiva Netflix 29/11

7 PRISIONEIROS Estreia nos cinemas e na Netflix em novembro

UM MENINO CHAMADO DE NATAL – Estreia exclusiva Netflix em novembro

UM CASTELO DE NATAL – Estreia exclusiva Netflix em novembro

THE PRINCESS SWITCH 3 – Estreia exclusiva Netflix em novembro

DEZEMBRO

O PODER DO CÃO – Estreia nos cinemas em 17/11* – Estreia na Netflix 12/1

SHAUN AS OVELHAS: O VÔO ANTES DO NATAL – Estreia exclusiva Netflix 12/3

O INESQUECÍVEL – Estreia nos cinemas em 24/11 – Estreia na Netflix 12/10

A MÃO DE DEUS – Estreia nos cinemas em 12/3 ** – Estreia na Netflix 12/15

NÃO PROCURE – Estreia nos cinemas em 12/10 – Estreia na Netflix 12/24

THE LOST DAUGHTER – Estreia nos cinemas em 17/12 ⬥ No Netflix 31/12

DE VOLTA AO OUTBACK – Estreia exclusiva Netflix em dezembro

MIXTAPE – Estreia exclusiva Netflix em dezembro

SINGLE ALL THE WAY – Estreia exclusiva Netflix em dezembro

* em alguns cinemas 11/11 na Austrália e na Nova Zelândia

** em cinemas selecionados 24/11 na Itália

Leia mais sobre filmes e séries: