‘Foram 21 anos de transformação’, diz Huck no último ‘Caldeirão’ que comandou

Em clima de despedida, Luciano Huck iniciou o último Caldeirão sob o comando dele neste sábado, 28. A atração exibiu, nos minutos iniciais, um trecho de abertura da primeira edição, que começou a ser transmitida em 2000, na TV Globo. Vestindo máscara agora, em agosto de 2021, Luciano Huck aparece comentando sobre a despedida do programa. “Foram 21 anos de transformação. A gente coloca o último programa no ar com a sensação de dever cumprido e muita felicidade”, disse, emocionado.

Luciano Huck irá substituir Fausto Silva nas tardes de domingo na emissora. Marcos Mion comandará o Caldeirão a partir do próximo sábado, 4.

“Eu tenho uma certa vergonha dos primeiros programas, confesso (risos). Por outro lado, entendi que a televisão é você aprender a estar do outro lado, do lado do outro. Criar empatia”, declarou o apresentador no fim do programa.

LEIA TAMBÉM:

“Ser recebido na casa das pessoas cria uma intimidade com a família. Você acessa um lugar muito especial dos sonhos, das angústias e que você geralmente compartilha com quem tem muita proximidade”, afirmou ao comentar as histórias de pessoas comuns que exibiu durante os 21 anos de Caldeirão. “Conquistei todos os meus sonhos aqui”, finalizou

Nas redes sociais, Luciano Huck já está em contagem regressiva para a estreia. O apresentador publicou um vídeo de chamada no Instagram da nova atração, intitulada Domingão com Huck. “Falta pouco. Estamos chegando”, escreveu. A publicação foi comentada pela esposa, a também apresentadora Angélica: “vem com tudo”.

O programa dominical terá quadros como Show dos Famosos e irá incorporar o conhecido Lata Velha, que passava no Caldeirão, e o Quem quer ser um milionário.