Maisa e namorado passam perrengue em viagem para Paris

Como qualquer pessoa de sua geração, a apresentadora e atriz Maisa ama divulgar parte de sua vida na internet e, recentemente, ela contou que nem toda viagem é sinônimo de glamour e felicidade, já que imprevistos acontecem com qualquer ser humano.

Em uma viagem para Paris, por causa de um trabalho, ela divertiu seus fãs ao contar que passou por um perrengue. Em seu perfil no Instagram, ela contou que quase perdeu um presente especial do namorado, Nicholas Arashiro: um chapéu. “Primeiro ele caiu na rua e depois caiu nessas folhas embaixo do braço dessa escultura kkkkk Fui pegar, mas o Gui ficou com medo de eu me atrapalhar (mais ainda) e pegou pra mim”, contou Maisa se referindo ao assessor Guilherme.

“Toda desastrada, isso é tão eu”, comentou uma seguidora na publicação. “Muito mesmo. Andando de bicicleta na rua então? Coitadas das pessoas”, brincou Maisa.

Acompanhada de Guilherme e dos pais, Gislaine e Celso, Maisa visitou diversos pontos famosos de Paris. E ela também contou sobre o lado nada luxuoso do local: “Aqui tem uns pombos tão grandes que parecem uns perus voando. Juro, que pavor! É cada passada mal que eu dou”.

Maísa está vacinada

Nas redes sociais, Maisa Silva também celebrou sua primeira dose da vacina contra a covid-19. Ao tomar a picada, a ex-SBT compartilhou a notícia com seus fãs e se sensibilizou com as vítimas do vírus.

“Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc. Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também. Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial! (…) Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados pra esse vírus terrível”, escreveu Maisa.

No Twitter,a ex-apresentadora do SBT exaltou o trabalho dos cientistas, médicos e todos os funcionários da saúde que estão atuando na linha de frente e compartilhou fotos com os enfermeiros.