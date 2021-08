Cena considerada racista causa polêmica e preocupa autora da novela ‘Nos Tempos do Imperador’

A novela “Nos Tempos do Imperador” (Globo) está sendo um novo problema para a direção do canal, já que uma cena polêmica dos personagens Pilar (Gabriela Medvedovski) e Samuel (Michel Gomes) revoltou o público. Nela, o personagem de Michel Gomes afirmou que Pilar, uma mulher branca, estava sofrendo racismo por parte do rapaz, que é negro, no entanto, a situação está fora do contexto histórico, já que a trama se passa no século 19. Com a polêmica, o vídeo com a cena também não está nas redes sociais e nos canais da Globo, que costuma divulgar seus conteúdos diariamente.

Além dos anônimos que assistem a novela de época da Globo, alguns atores e apresentadores da própria emissora ficaram revoltados e usaram as redes sociais para criticar a novela “Nos Tempos do Imperador” (Globo).

O apresentador AD Junior, do Multishow, por exemplo, dedicou um post em seu perfil no Instagram para questionar a autora Thereza Falcão, ganhando o apoio de vários atores da própria emissora, como Ícaro Silva, Fabiula Nascimento e Shirley Cruz. “A fala de um homem negro no período da escravidão dessa forma seria tão bizarra que chega a assustar quem assiste uma cena dessas. Quem foi o ser que escreveu esse texto?! Aplicar o conceito de racismo numa fala é muito perigoso e essa cena vai morar na cabeça de milhares de pessoas. Um desserviço total”, escreveu AD Junior.

Diante da polêmica, a dramaturga decidiu se pronunciar e escreveu um pedido de desculpas nas redes sociais, dizendo: “Foi péssimo. Pedimos muitas desculpas. Eu mesma quando vi a cena aqui em casa, falei: o que foi isso? Todos os capítulos que vão ao ar até o 24 foram escritos em 2018, gravados na ampla maioria em 2019. Na época não contávamos com uma assessoria especializada, o que só aconteceu no ano passado, com a entrada do [pesquisador de cultura afro-brasileira] Nei Lopes. Hoje assisto a muitas cenas com uma sensação muito longínqua. Mais uma vez pedimos desculpas por cometer um erro grosseiro como esse”.

Porém, esta não foi a primeira polêmica da novela. Logo na estreia, Ana Maria Braga resolveu passear pela cidade cenográfica de “Nos Tempos do Imperador” (Globo) e também deu uma bola fora ao comentar que, durante o período do Império, “o Brasil estava tentando ser civilizado”. “O mais importante é que a novela tem um pouco de ficção, mas retrata tudo aquilo que aconteceu nessa época. Aonde a gente estava sendo civilizado, tentando uma civilização, e um momento muito difícil com uma escravidão que durou um maior tempo aqui na América do Sul e fomos o último país a libertar os escravos. Importante a gente entender de onde viemos e esse espaço vai retratar bem como é que os negros viviam nessa época e como eram tratados”, disse Ana Maria Braga” durante o “Mais Você” (Globo).

Reprodução/Instagram

A atriz Dani Ornellas, que estava ao vivo na cidade cenográfica que era mostrada pelo programa, porém, fez questão de corrigir a apresentadora e disse que os povos negros já eram civilizados, mas a sociedade brasileira não reconhecia: “A história, para mim e para nós, povo preto, não existe manutenção da nossa cultura sem dança, sem canto. E quando nosso país viveu esses 300 anos do momento mais vergonhoso de nossa história, tentaram nos aculturar, nós sempre fomos civilizados. Só que não entendiam a nossa cultura de uma forma respeitosa”.