David Junior, o doutor Mauro de ‘Sob Pressão’, fala sobre a falta de médicos negros no Brasil

A 4ª temporada da série “Sob Pressão” (Globo) começou na última quinta-feira (12) e levou ao público os novos problemas vividos pela equipe médica carioca, que nesta temporada está trabalhando dentro do Hospital Edith de Magalhães, no centro do Rio de Janeiro.

Dentre tantos personagens, o neurocirurgião Mauro ganha um destaque cada vez maior, já que a cada ano os telespectadores querem conhecer mais de cada um e, é claro, as histórias dos médicos da ficção vão ganhando mais corpo.

Mauro chegou ao “Sob Pressão” (Globo) no especial “Plantão Covid”, em 2020, e agora segue com sua própria história integrando o elenco fixo do time de profissionais. O personagem é vivido pelo ator David Junior, que fala sobre a dificuldade de criar o médico. “Para mim sempre foi algo inatingível. O topo do sucesso, na minha concepção da adolescência, era ser médico”, relatou o ator.

Para viver o doutor Mauro, ele imergiu na vida de grandes profissionais da saúde. “Tive contato com o Ivan Santana, chefe do hospital Miguel Couto. Fui à casa dele e fiquei trocando ideia sobre o que foi a vida como médico para chegar nesse lugar. Também conversei com o Rafa, um médico residente, se formando agora”.

As referências foram bacanas, mas David ressaltou que ver um médico negro atuando sempre foi como achar uma agulha no palheiro, ainda mais durante sua adolescência, o que lhe causou certa estranheza quando foi atendido por um. “De maneira geral, eu tive uma relação com um médico negro durante a minha vida inteira enquanto paciente. Em um momento da vida, quando eu estava competindo, sofri um acidente de bicicleta, abri a perna e precisei de uma sutura. Quando ele chegou, eu, na minha ignorância, achei que ele era qualquer coisa, menos médico. Quando ele disse que era médico foi um choque imediato”, disse o ator David Junior.

Reprodução/Globo

Sobre a representatividade de seu personagem, o doutor Mauro, David acredita que seu papel na série já é um ato político e agradece a oportunidade de viver o médico. “Pensei em como seria o cabelo de um neurocirurgião negro? Já que eu não tinha referências, criei a minha e fiquei com o meu cabelo. A gente não tem essa representatividade em lugares de poder. Para mim é um desafio gigante, porque começo algo praticamente do zero. Ao mesmo tempo, é muito gratificante representar esses 56% da população dessa maneira para servir a vida, cuidar de vidas, e não tirar vidas e perder vidas, o que a gente vê geralmente um homem preto representar na dramaturgia”.

Apesar de admirar a profissão, o ator conta que nunca teria a oportunidade de se dedicar aos anos de estudo que a medicina exige por precisar trabalhar para se sustentar desde muito cedo. “Eu comecei a ter relação com outras pessoas que não trabalhavam com subemprego a partir da juventude… Conheci uma amiga que fazia odontologia, tinha um amigo que fazia medicina, outro que fazia arquitetura. Mas eram todos africanos, não brasileiros. Para mim foi um caminho a partir dessas referências”.