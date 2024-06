Idosa desaparecida após chegar em Natal é encontrada em mata perto do aeroporto

Rita Caetano de Souza, de 67 anos, foi dada como desaparecida logo depois de desembarcar no Aeroporto de Natal, vindo de um voo de São Paulo. Segundo o G1, o desaparecimento da idosa foi registrado no dia 8 de junho e ela foi encontrada com vida nesta quarta-feira, dia 12 de junho. Ela foi localizada em uma área de mata perto do terminal em que desembarcou no Aeroporto.

Conforme a publicação, quem confirmou a informação foi a irmã de Rita, Elza Souza. A idosa foi encontrada debilitada e vestindo uma camiseta na região de mata que fica no entorno do aeroporto. Ao que tudo indica, o encontro aconteceu enquanto a equipe de segurança do local fazia uma ronda de rotina pela manhã.

Segundo uma nota emitida pela Zurich Airport Brasil, administradora do local, os primeiros socorros foram prestados e, em seguida, a idosa foi encaminhada de ambulância para o Hospital Belarmina Monte, localizado no Centro de São Gonçalo do Amarante. Até o momento, a Polícia Civil ainda aguarda para ouvir o depoimento da idosa.

Desaparecida desde o dia 8

Segundo informado pela família, Rita viajou para Natal com a intenção de visitar seus irmãos e outros parentes que moram no município de São Paulo do Potengi. Uma das irmãs da idosa ficou de buscá-la no Aeroporto, porém ao chegar, com 30 minutos de atraso, ela não encontrou Rita no local e não conseguiu contato com ela por telefone.

“Fiquei até meia noite no aeroporto, indo de um lado para o outro, procurando por ela”, revela Elza. No final da noite ela conseguiu acesso às câmeras do aeroporto e notou que acabou se desencontrando da irmã ao ir buscar por informações no guichê da companhia aérea.

Ainda com as imagens em mãos, a família conseguiu notar que Rita buscou por informações com taxistas e outras pessoas, mas não conseguiu ver se ela chegou a entrar em algum carro ou ser levada por alguém.