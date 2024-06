Cavalo Caramelo: suposto dono tenta recuperar animal, mas não apresenta documentação

O cavalo Caramelo, que ficou ilhado em um telhado cercado por uma enchente em Canoas, no Rio Grande do Sul, continua recebendo cuidados no hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Sérgio Padilha se apresentou informando ser o dono do animal, mas não entregou a documentação necessária para comprovar a propriedade. Assim, o equino não foi liberado.

O homem disse, em entrevista à Rádio Gaúcha, que vive da compra e venda de animais. O cavalo Caramelo foi adquirido por ele, mas, como não conseguiu repassar para frente, deixou em casa para uso da família. “Comprei ele e acabou ficando para as crianças montarem, porque é bem manso. Nem daria para vender, pois tentei por R$ 2 mil e ninguém quis”, relatou.

Padilha destacou que, por conta das enchentes, ficou incomunicável e não sabia o que tinha acontecido com o cavalo. “Estávamos em um local sem sinal, sem televisão e quando conseguimos sinal, um amigo contou o que teria acontecido com ele. Ficamos agoniados acompanhando, depois que conseguimos uma TV”, relatou o homem.

Mesmo dizendo ser o dono do Caramelo, a Ulbra destacou que ele precisa de algum documento que comprove a propriedade. Outras pessoas já compareceram dizendo que eram as donas do equino. O animal ficou tão famoso que até o influenciador Felipe Neto e a atriz Giovanna Ewbank se ofereceram para adotá-lo.

Enquanto a situação não é resolvida, o cavalo segue recebendo cuidados do Hospital Veterinário da Ulbra. Em nota, a entidade destacou que ele já ganhou 30 quilos e continua “seguindo uma dieta composta por ração e feno, além da pastagem.”

“Nesta terça-feira (11), Caramelo passou por uma revisão odontológica. O procedimento é considerado de rotina e é essencial para identificar como os cuidados com o animal devem seguir, além de servir para encontrar eventuais problemas que atrapalhem, por exemplo, a digestão”, explicou a nota.

Resgate do Caramelo

O caso do cavalo ilhado em um telhado repercutiu muito nas redes sociais na manhã do último dia 8 de maio, quando uma equipe da TV Globo mostrou o animal imóvel em um pequeno espaço, cercado pela água, em Canoas.

A cena gerou muita comoção, mas foi necessário montar uma operação para o resgate, realizado na manhã do dia 9 por homens do Corpo de Bombeiros e do Exército, com apoio de veterinários. Eles sedaram o equino e conseguiram deitá-lo em um bote.

Após o resgate, os bombeiros disseram que Caramelo era, na verdade, uma égua. Porém, mais tarde, os veterinários negaram essa informação e reafirmaram que o animal é macho.