Anitta e Lary Bottino batem boca na internet após fim da amizade

Lary Bottino, ex-participante do reality show “De Férias com Ex” (MTV) quebrou o silêncio sobre o fim da amizade com a cantora Anitta.

No Instagram, enquanto respondia algumas perguntas de seus seguidores, nesta terça-feira (10), Lary foi questionada sobre a amizade de Anitta com Lucas Guedes e o blogueiro Rafa Uccman, e ela respondeu apenas com uma frase: “Acho q eles tem que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova”.

Reprodução/Instagram

Em seguida, Anitta usou o perfil “Garoto do Blog” para rebater a resposta da ex-amiga. “Exatamente meu jeitinho, dou a mão, o braço, a casa, as asas pra pessoa voar… Se a pessoa é compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida, eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos…. Caso contrário, eu realmente não tenho necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só pro povo da Internet achar que eu sou amiga de todo mundo. Gostou da gostado. Não gostou? É só não se aproximar quando estiver precisando”, escreveu Anitta.

Anitta, Gabily, Lucas Guedes e amigos curtem domingo de sol em piscina de hotel pic.twitter.com/oHLxmeTE8x — Fofoquei (@fofoqueioficial) June 14, 2021

Vale lembrar que a amizade de Lary Bottino e Anitta chegou ao fim neste ano, quando a cantora decidiu deixar de seguir algumas pessoas, entre elas a ex-participante do “De Férias com o Ex” (MTV).

Na época, Lary, que já viajou para Europa com Anitta, afirmou: “Tivemos divergência de opiniões. Tem pessoas que toleram algumas coisas e outras não. Antes de qualquer relação, seja de amizade ou não, cada um tem um jeito, defeitos e qualidades. Defeitos que às vezes o outro não tolera. E tudo bem. A gente tem que normalizar o fim dos ciclos de amizades, porque eles se fecham. Ela foi importante pra mim e eu acho que fui importante pra ela também. Mas a gente se afastou. Achei esse unfollow desnecessário, porque eu acho que não precisa disso”.

Por fim, a influenciadora relembrou a intensidade da amizade. “Estávamos sempre juntas… Então eu acho que isso sobrecarregou um pouco a nossa amizade, porque tudo que é demais estraga. Mas nada disso muda quem ela é nem quem eu sou. Ela continua brilhante e com uma carreira incrível e eu continuo em busca dos meus sonhos baseada no que acredito”, concluiu Lary Bottino.