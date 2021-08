Netflix obriga atores a se vacinarem em protocolo de retorno ao trabalho

Não só atores estarão obrigados a vacinar-se, mas também funcionários que estão em contato direto com eles, maquiadores, diretores, figurinistas, etc.

A Netflix é o primeiro grande estúdio de Hollywood a implementar uma política geral que exige vacinação contra Covid-19 para as equipes de todas as suas produções nos Estados Unidos, bem como para aqueles que entram em contato com eles no set. De acordo com informações divulgadas em primeira mão pela Deadline, o serviço de streaming informou às suas equipes de produção e parceiros que exigirá vacinação para todos os que trabalham na “Zona A”, que consiste nos atores e aqueles que chegam perto deles.

Ainda de acordo com a Deadline, os novos protocolos de retorno ao trabalho acordados pelos sindicatos de Hollywood e grandes estúdios no mês passado deram aos produtores “a opção de implementar políticas de vacinação obrigatória para elenco e equipe na Zona A em uma base de produção por produção”.

A Netflix só vai aceitar justificativas para exceções muito raras, limitadas a razões médicas, religiosas ou de idade e, possivelmente, em alguns casos, para séries e filmes que já estão em produção. A decisão da Netflix ocorre em meio a uma quarta onda da Covid nos EUA, alimentada pela variante Delta, considerada altamente contagiosa.

Embora a vacinação não seja uma bala de prata, ela é considerada uma salvaguarda crucial ao lado dos protocolos de segurança existentes, incluindo testes regulares, EPI e distanciamento social.

