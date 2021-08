Bruno Gagliasso posta foto ousada nas redes sociais

Morando em Lisboa, Portugal, o ator Bruno Gagliasso ganhou inúmeros elogios e likes ao postar uma foto ousada em seu perfil no Twitter.

Na foto postada na segunda-feira (02), o marido de Giovanna Ewbank apareceu aparece na cama e completamente nu, com parte do corpo debaixo das cobertas. Na legenda ele colocou: “Quem viu, viu”.

Em seguida, o ator fez questão de anunciar a novidade: “Lancei um fleets de despedida, quem viu, viu. Quem não viu vai lá ver”, brincou.

Por sua vez, os internautas não perderam a oportunidade de repostar o momento: “Vou até salvar aqui“, garantiu uma fã. “Zerou o fleets“, divertiu mais uma. “E eu achando que era brincadeira, mas fui surpreendida”, comentou outra.

Reprodução/Twitter

O post foi uma maneira de se despedir do Fleets, ferramenta do Twitter parecida com o Stories do Instagram. Na data, o Fleets deixaria de existir.

A brincadeira das fotos sensuais surgiram dos usuários do Twitter, que decidiram ‘aproveitar’ os últimos momentos do recurso com fotos sem roupa.

LEIA MAIS:

Sérgio Marone posta foto só de cueca no Twitter (Reprodução/Twitter)

Outro galã da TV que decidiu tirar a roupa na rede social foi o ator e apresentador do “Mestre da Sabotagem” (SBT) Sérgio Marone, que aproveitou a despedida do Fleets do Twitter, para mostrar um vídeo em que aparece seminu fazendo uma campanha de cuecas.

No post, o ator, de 40 anos, aparece com uma assistente responsável por arrumar a peça íntima durante a sessão de fotos.