[FLAGRA] Ellen Rocche e Guilherme Chelucci são vistos no novo point de São Paulo

A atriz Ellen Rocche e o namorado, o ator Guilherme Chelucci, estiveram nesta sexta-feira (06) no Sampa Sky, o novo mirante de vidro, que fica no Centro Histórico de São Paulo.

O casal chegou ao Sky Sampa por volta das 17h e foi conhecer a atração principal do novo ponto turístico da capital paulista, os decks de vidro, que se estendem para fora da fachada do edifício Mirante do Vale, o mais alto de São Paulo.

Empolgados com o novo espaço, Ellen e Guilherme ficaram um bom tempo nas “caixas de vidro”, onde tiraram fotos e fizeram vídeos para suas redes sociais.

Ellen e Guilherme ficaram admirados com a vista do Mirante (Foto: Vini Martins)

Mas não é só no Mirante do Vale que o clima de romance acontece. Recentemente, Ellen Rocche festejou 42 anos de vida e Guilherme Chelucci usou as redes sociais para se declarar. “Parabéns, meu amor!! Que esse novo ciclo seja repleto de amor, alegria, saúde, paz, luz e muita abundância em sua vida. Continue sempre sendo essa mulher linda por fora e muito mais linda por dentro, inteligente, humilde, guerreira, generosa, talentosa, uma mulher de talentos mil.Que Deus e o universo permita que possamos passar muitas primaveras juntos! Te amo”, postou ele.

A visita rendeu fotos de Ellen no deck de vidro (Foto: Vini Martins)

Na data, por conta do distanciamento social, motivado pela pandemia de Covid-19, Ellen afirmou que seu principal agradecimento era pela saúde. “Obrigado meus fãs, amigos, família e a Deus por estar com saúde e por poder viver esse momento, mesmo distantes, mas com a certeza de que logo tudo isso vai passar e poderemos nos abraçar novamente”, postou.

O último trabalho de Ellen Rocche na TV foi na “Escolinha do Professor Raimundo” (Globo), onde interpretou Dona Capitu, personagem antes foi interpretada por Claudia Mauro.