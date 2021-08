Ex-BBB Bill Araújo pode ir para o seu terceiro reality show seguido

O ex-BBB e ex-No Limite Arcrebiano Araújo, ou apenas Bill, é o novo nome cotado para o reality show “A Fazenda”, que está previsto para estrear em setembro na Record TV.

Os rumores de que o modelo estaria no elenco da 13ª temporada do reality rural surgiram após ter emendado o “Big Brother Brasil 21” e o “No Limite 5”, ambos da Globo.

Bill durante o “No Limite 5” Divulgação/Globo

Mas seria Bill Araújo um faminto por reality shows e encararia seu terceiro confinamento?

Pelo Twitter, o ex-BBB e ex-No Limite esclareceu os boatos sobre sua ida ao reality “A Fazenda”.

“Não vou para reality algum, família! Tô em paz em casa e, daqui de São Paulo, pretendo ir pra Goiânia descansar apenas! Fiquem tranquilos, estou cheio de projetos e trabalhos e reality não tá incluso nisso”, escreveu Bill desmentindo os boatos.

Por outro lado, há questões contratuais que impedem a participação de Bil. Ao que parece, nenhum participante do “No Limite 5” e do “BBB 21” pode participar do “A Fazenda” por causa de uma cláusula contratual, inserida nos acordos deste ano e que vale mesmo após o fim dos compromissos com a Globo.

Sem Bill Araújo, os produtores do “A Fazenda” procuram outro participante polêmico. No caso, o nome mais cotado é o do funkeiro MC Gui.

Além dele, Richarlyson Barbosa, Gui Araújo, Tati Zaqui, Erasmo Viana, Jessica Costa, Aline Mineiro, Bento Ribeiro, Márcia Fellipe, Tati Quebra-Barraco, Vanessa Mesquita, Krawk, Stefane Matos, MC Loma, Tati Minerato, Victor Pecoraro, Felipe Saab e Ana Carla também estão previstos para participar de “A Fazenda 13”, que será apresentado por Adriane Galisteu.

Bill fora dos realitys

Longe do confinamento, Bill resolveu radicalizar e deu adeus ao seu famoso topete e surgiu com os cabelos curtinhos na noite desta segunda-feira (02), arrancando elogios e suspiros de seus seguidores.

No Instagram, ele aparece com as madeixas mais curtas e compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com a cabeça quase raspada.

Nos comentários, o modelo apenas escreveu: “Oi, voltei”. Já os fãs não pouparam palavras e deixaram uma enxurrada de elogios para o educador físico.

“Que gato”, elogiou uma seguidora. “Ficou com cara de ‘bad boy’”, reparou um fã. “Ficou muito lindo”, garantiu um terceiro. Além das mensagens, os seguidores também deixaram símbolos de olhos apaixonados e fogos na publicação do ex-brother.