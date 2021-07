Ator de ‘Better Call Saul’ tem ataque cardíaco no set e segue estável no hospital

Ator Bob Odenkirk passou mal quando estava filmando a série.

De acordo com o último boletim médico, o ator Bob Odenkirk está internado e estável em um hospital do Novo México. Ele sofreu um ataque cardíaco nesta semana durante as gravações da da sexta e última temporada de ‘Better Call Saul’, série derivada de ‘Breaking Bad’, da AMC. “Podemos confirmar que Bob está em condição estável depois de passar por um incidente relacionado ao coração”, disseram representantes do ator em um comunicado emitido na última quarta-feira, 28.

“Ele e sua família gostariam de expressar sua gratidão pelos incríveis médicos e enfermeiras que cuidam dele, assim como seu elenco, equipe e produtores que permaneceram ao seu lado. Os Odenkirks também gostariam de agradecer a todos pela efusão de votos de boa sorte e pedir privacidade neste momento, enquanto Bob se recupera”, finalizou o comunicado dos representantes do ator.

Bob Odenkirk tem 58 anos, é ganhador de dois Emmys e apareceu pela primeira vez na pele do personagem Saul Goodman em ‘Breaking Bad’. Seu desempenho foi tão grande que os produtores resolveram apostar em uma série solo do seu personagem: ‘Better Call Saul’.



Fontes informaram à imprensa local que ele caiu desacordado no set de filmagens de Albuquerque, Novo México, na terça-feira, 27. As filmagens estavam quase na metade da temporada final da série e a produção ficou paralisada após o acidente com o ator.

“Bob é alguém que conhecemos e com quem temos a sorte de trabalhar há muito tempo. A demonstração imediata de afeto e preocupação de fãs ao redor do mundo é um claro reflexo de seu imenso talento e capacidade de mover e entreter as pessoas”, disse AMC em um comunicado na quarta-feira à noite.

Odenkirk foi quatro vezes indicado ao Emmy por seu papel como o advogado Saul Goodman. A sexta temporada de ‘Better Call Saul’ estava originalmente programada para estrear em 2022.