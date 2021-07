Samara Felippo faz desabafo sobre filhas com covid-19: ‘Angústia infernal’

Samara Felippo compartilhou um desabafo sobre a covid-19 nas redes sociais na noite de terça-feira, 13. A atriz chorou ao falar sobre como tem sido a rotina com as filhas que testaram positivo para a doença. A mãe de Lara, de 8 anos, e Alícia, de 12, anunciou que as filhas contraíram a doença no sábado, 10.





Em stories, Samara disse que chorou por não poder abraçar as filhas que estão isoladas nos quartos. “Indo para o quinto dia [de isolamento] da Lara e terceiro da Alícia. Hoje não parei um minuto, limpei casa, elas me chamam o dia inteiro. É uma angustia infernal ver as duas trancadas no quarto.”

“Estou pensando em fazer um abraço no plástico. Sou muito louca? Vou fazer uma cortina de plástico pra abraçar elas. Acabei de chorar durante uma hora seguida. Quando eu paro, eu choro. Não sei nomear que sentimento é esse. Mas vamos lá: um dia de cada vez”, finalizou.



Felippo e o marido, Elídio Sanna, não foram contaminados pelo coronavírus. “Obrigada aos responsáveis. Como pode, né? Eu que nem sequer as deixava ir para a escola”, escreveu ela nos stories, no fim de semana.