[SPOILER] Último episódio de ‘Loki’ dá nó na cabeça dos fãs. Entenda tudo

Este texto apresenta spoilers.

Nesta quarta, 14, a Disney Plus divulgou o sexto e último episódio da série ‘Loki’. O episódio, intitulado ‘For All Time, Always’, mostra Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino) depois que eles descobriram o caminho para o esconderijo do castelo do cérebro por trás da Autoridade de Variância Temporal. Além disso, uma cena pós-crédito sugere o futuro do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Separadamente, o ex-agente da AVT Mobius (Owen Wilson) volta ao seu antigo local de trabalho, determinado a revelar a verdade de que ele e seus ex-colegas de trabalho são todos variantes que foram arrancados de suas antigas vidas e tiveram suas memórias apagadas. Não está claro se o juiz da AVT Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) ajudará ou atrapalhará Mobius em sua busca.

O vilão revelado

Entrando na Cidadela no Fim dos Tempos, Loki e Sylvie encontram quem está por trás da agência e controlando o destino das pessoas. Interpretado pelo ator Jonathan Majors, o vilão é uma versão do vilão cômico e saltitante Kang, o Conquistador. Já foi divulgado que esse personagem deve fazer sua estréia no MCU em fevereiro de 2023, no filme ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantummania.

Como ele nunca foi referido como Kang neste episódio, parece que o Kang ainda não apareceu de fato. Ele afirma ser o último sobrevivente de uma guerra multiversal que eclodiu quando várias versões dele fizeram contato depois que o multiverso foi descoberto no século 31.

O vilão domesticou e transformou Alioth em uma arma, usando o ser transtemporal para encerrar a guerra (presumivelmente devorando as outras linhas do tempo). Para impedir que isso aconteça novamente, ele criou a AVT para gerenciar a Linha do Tempo Sagrada.

“Uma vez que isolei nossa linha do tempo, tudo que tive que fazer foi controlar o fluxo do tempo e evitar quaisquer novas ramificações”, diz ele. “Daí a AVT. Daí os Time-Keepers e uma burocracia altamente eficiente. Consequentemente, idades e idades de harmonia cósmica. Portanto, de nada”, explicou o vilão.

Nas HQs, Kang é um vilão do século 31 que já enfrentou os Vingadores muitas vezes (e em muitas encarnações) desde sua estreia nos anos 60.

Multiverso restaurado

Loki e Sylvie têm uma luta muito épica sobre o destino desta versão de Kang e ela arremessa Loki de volta para a AVT e mata Kang, o que permite que a linha do tempo se ramifique mais uma vez, aparentemente deixando muitas versões de Kang pelo multiverso.

Quando Loki tenta avisar ao agente Mobius (Owen Wilson) e Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) sobre a ameaça, ele diz: “Alguém está chegando. Incontáveis ​​versões diferentes de uma pessoa muito perigosa”, diz ele. “E eles estão todos prontos para a guerra. Precisamos nos preparar”.

No entanto, eles não conseguem se lembrar de Loki, e ele se vira para ver uma estátua de Kang vestindo seu traje cômico na AVT. Tudo indica que há uma versão diferente de Kang na linha do tempo da agência e esta variante está controlando abertamente o multiverso.

É a partir desse ponto que a linha do tempo do MCU chega até ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que deve ser lançado em março de 2022, e que se conecta ao final de ‘WandaVision’, quando Wanda ouve seus filhos perdidos chamando de algum plano da realidade.

Provavelmente, a busca de Wanda continuará em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Loki também deve aparecer no filme.