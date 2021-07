The Good Doctor: médico comenta os erros cometidos pelo Dr. Shaun Murphy na série

A série “The Good Doctor” já conta com quatro temporadas e conquistou uma grande popularidade entre os telespectadores.

No entanto, como costuma acontecer nessas ficções especializadas em um setor ou ramo de trabalho, os erros escorregam entre capítulo e capítulo.

O extenso trabalho de pesquisa realizado pelos roteiristas às vezes esbarra no turbilhão que esse tipo de conteúdo implica.

Embora não prejudiquem a qualidade, são divertidos de detectar, como detalhado em texto pela Rádio Mitre.

Dessa forma, o médico ‘Dr. Vic’, responsável por um canal no YouTube com mais de dois milhões de inscritos, analisou alguns capítulos da série para detectar alguns pontos.

The Good Doctor: médico comenta os erros cometidos na série

Há uma cena na primeira temporada em que uma criança ferida deve ser transferida para um hospital.

Após rápida estabilização, é encaminhado imediatamente à sala de cirurgia, sem diagnóstico geral prévio ou método ABCDE para verificação de todos os pontos do corpo.

Como detalhado pelo site, por sua vez, há um erro na hierarquia do hospital, com o Dr. Marcus Andrews como presidente da instituição.

Ao buscar um substituto para o Dr. Aaron Glassman, no Departamento de Cirurgia, ele acaba se autoproclamando como substituto, algo totalmente irreal já que dois empregos não podem ser mantidos ao mesmo tempo por questões éticas.

Ainda de acordo com as informações, finalmente, ele retorna à cena de Shaun Murphy salvando a vida do menino na estação de trem.

Embora os procedimentos sejam corretos, os tempos de reação do paciente são muito rápidos para ser verdade. Confira:

Com informações da Rádio Mitre

