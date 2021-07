Reboot de ‘Pretty Little Liars’ já tem atrizes definidas

Chandler Kinney e Maia Reficco integram o reboot que será produzido pela HBO e se chamará ‘Pretty Little Liars: Original Sin’. Confira a sinopse oficial.

O reboot de ‘Pretty Little Liars’, a série de sete temporadas que foi ao ar de 2010 a 2017 no Brasil, já ganhou novos nomes no elenco. As atrizes Chandler Kinney e Maia Reficco integram o reboot que será produzido pela HBO. Sob novo título ‘Pretty Little Liars: Original Sin’, escalou Lisa Soper para dirigir os dois primeiros episódios.

O reboot de ‘Pretty Little Liars’ está programado para começar a ser filmado em meados de setembro, em Nova York. A série é assinada pelos roteiristas Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring. Como a série original, o reboot é baseado na série de livros de Sara Shepard. ‘Pretty Little Liars’ também inspirou dois spinoffs, ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’ e ‘Ravenswood’. Ambos foram cancelados após a temporada.

Nova sinopse

“Vinte anos atrás, uma série de eventos trágicos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora, um grupo de meninas adolescentes díspares se vêem atormentadas por um assaltante desconhecido e são obrigadas a pagar pelo pecado secreto que seus pais cometeram duas décadas atrás, bem como os seus próprios”. Sinose divulgada pela Variety.

A atriz Chandler Kinney interpretará Tabby, uma aspirante a diretora e aficionada por filmes de terror. Como os outros Little Liars, Tabby está escondendo um segredo.

Por sua vez, Maia Reficco interpretará Noa, uma estrela da música sarcástica e esforçada que está trabalhando muito para fazer sua vida voltar ao normal depois de um verão passado em detenção juvenil.