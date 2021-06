Quatro séries médicas disponíveis no ‘Amazon Prime’ para quem é fã de The Good Doctor

A série The Good Doctor é um sucesso mundial. Já foram produzidas 4 temporadas e a próxima já está no forno, no entanto, ainda sem data de lançamento.

Pensando nisso, separamos quatro séries disponíveis no serviço ‘Amazon Prime‘ para quem é fã do drama médico. Confira:

‘Grey’s Anatomy’ para quem é fã de The Good Doctor

O folhetim é protagonizado Dra. Meredith Grey, residente do fictício hospital cirúrgico Seattle Grace, em Seattle, Washington, o mais rígido programa cirúrgico de Harvard.

‘The Night Shift‘

“Trata-se de um drama médico no qual um militar que atuou no exterior retorna aos EUA, onde passa a trabalhar no turno da noite de um hospital de San Antonio. TC é o líder da equipe médica. Utilizando métodos pouco ortodoxos, ele costuma bater de frente com seus superiores”.

‘House‘ para quem é fã de The Good Doctor

“O Dr. Gregory House (Hugh Laurie), é um brilhante profissional da área médica, desprovido de boas maneiras e nem ao menos falaria com os seus pacientes se não fosse preciso. Tendo que lidar com sua própria dor física constante, ele utiliza uma bengala que parece acentuar sua acidez, comportamento rude e brutalmente honesto”.

‘Nip/Tuck‘

“A série gira em torno dos cirurgiões plásticos Sean McNamara e Christian Troy, amigos e sócios de uma importante clínica de cirurgia em Hollywood”.

“Sean e Christian, cuja tarefa é contribuir para que seus pacientes encontrem paz de espírito através de procedimentos estéticos, conhecem bem de perto os louros da fama”.

