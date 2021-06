Príncipe Harry teria avisado do nascimento da filha via mensagem de texto à Kate Middleton

Após as polêmicas envolvendo os dois irmãos, parece que o príncipe Harry se sente mais à vontade com a cunhada do que com o irmão. Entenda.

Meghan e Harry receberam com a alegria o nascimento do segundo filho do casal no dia 4 de junho. Lilibet Diana nasceu em Santa Barbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma fonte próxima à Família Ral garantiu ao The Mail on Sunday que Harry teria avisado aos parentes por meio de uma mensagem de texto enviada diretamente à sua cunhada, Kate Middleton.

Ao enviar uma mensagem à cunhada, Harry dá lugar aos rumores de que sua relação com o irmão, o príncipe William, estaria abalada após as recentes declarações de Harry aos meios de comunicação.

Ainda de acordo com o The Mail on Sunday, Kate sempre foi responsável por manter as coisas entre o Príncipe Harry e o Príncipe William civilizadas, mas isso se tornou mais evidente com a chegada de Lilibet. Uma fonte do palácio disse que o fato de enviar mensagens de texto para Kate em vez de William sobre o nascimento de Lili era a única maneira que Harry teve de “consolidar seu papel (o papel de Kate) como uma ponte entre ele e seu irmão”.

Kate e William juntos entregaram uma mensagem pública a Meghan e Harry após a chegada de Lilibet em seu Instagram oficial: “Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada do bebê Lili. Parabéns a Harry, Meghan e Archie”.

Além disso, Kate e William enviaram a Harry e Meghan um presente de parabéns pela chegada de Lilibet. Uma fonte da Us Weekly confirmou que o duque e a duquesa de Cambridge foram “informados sobre o nascimento e enviaram um presente a Lilibet”.

Harry não recebeu a mesma consideração

De acordo com o site de entretenimento TMZ, o Príncipe Harry foi informado por um policial de Santa Bárbara sobre o falecimento do Duque de Edimburgo. Ou seja, o comunicado oficial não foi feito por um membro de sua família, mas por um agente do estado.

Ainda de acordo com o TMZ, um representante da Embaixada dos Estados Unidos tentou ligar para o Príncipe Harry pouco antes das 3 da manhã do dia 9 de abril para informá-lo do falecimento de seu avô. Após tentativas reiteradas de contatar Harry, a embaixada supostamente ligou para o departamento do xerife de Santa Bárbara e um oficial foi despachado para a casa de Harry e Meghan em Montecito.



Quando o policial visitou a casa dos Sussex, ele fez contato com alguém que disse a Harry para ligar para a embaixada e foi assim que o Duque de Sussex recebeu a notícia da morte do seu avô. O comunicado oficial do Palácio de Buckingham foi divulgado ao meio-dia no Reino Unido em 9 de abril, oito horas antes da Califórnia, onde eram 4h.



O comunicado oficial informava: “É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”.

De acordo com a revista estadunidense Hola! Magazine, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham não teria desmentido a versão: “Independentemente da verdade ou não, não faríamos comentários sobre isso, pois é um assunto pessoal e privado que eu não acredito que seja de interesse público. Como alguém é informado do falecimento de um ente querido não é realmente adequado para conjecturas ou especulações. É um assunto privado”.