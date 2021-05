Com William vacinado, Kate se prepara para próxima viagem real

William deve assistir à final da Copa da Escócia em um bar com equipes de emergência de saúde do país.

O próximo destino oficial de Kate Middleton e Príncipe William foi revelado: eles irão para a Escócia. William estará no país como enviado especial da Coroa, cumprindo seu papel como Lorde Alto Comissário da Assembleia Geral da Igreja na Escócia. Na última terça-feira, 18, o Príncipe William foi vacinado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

William chega à Escócia na sexta-feira, 27 de maio, enquanto Kate chega antes, no dia 24. Os dois visitarão a capital Edimburgo e o vilarejo de Fife e ouvirão como a Igreja ajudou as comunidades locais, apesar da necessidade de distanciamento social.

Um porta-voz do Palácio de Kensington disse: “O Duque está honrado por cumprir o papel de Lorde Alto Comissário na Assembleia Geral da Igreja da Escócia este ano. Tanto ele quanto a Duquesa estão ansiosos para passar um tempo na Escócia, ouvindo uma ampla gama de pessoas sobre as questões que lhes interessam e celebrando indivíduos que fizeram de tudo para apoiar suas comunidades no ano passado”.

Além disso, os Cambridges também visitarão as ilhas de Órcades, um arquipélago que fica no norte da Escócia. Durante a viagem, William e Kate também se reunirão com trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia, com equipes de emergência, com voluntários e com militares.

O Duque vai convidar algumas equipes de emergência para assistir à final da Copa da Escócia com ele em um bar. Ele e Kate receberão a equipe do NHS escocês (serviço nacional de urgências médicas) em um cinema drive-in, onde assistirão ao último filme da Disney, ‘Cruella’.

Meio-ambiente

No roteiro da visita ao país pertencente ao Reino Unido, os Cambridges também terão espaço na agenda para ouvirem sobre projetos inovadores que visam combater a mudança climática antes da cúpula da COP26, que será realizada na cidade escocesa de Glasgow no final deste ano. Eles vão poder dirigir um veículo elétrico Extreme E no Circuito de Corridas de Knockhill.