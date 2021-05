Meghan e Harry celebram aniversário de casamento anunciando ajuda à Índia

Meghan e Harry estão completando 3 anos de casamento e, nesta data, ambos resolveram anunciar a parceria da fundação deles com a World Central Kitchen para construir um centro de ajuda comunitário na Índia.

O Duque e a Duquesa de Sussex são discretos com relação às celebrações de datas especiais para eles mas, ultimamente, eles têm tratado de desviar o foco das atenções para as causas que eles apoiam. Hoje, 19 de maio, dia no qual celebram três anos de casamento, eles divulgaram um comunicado oficial no site de sua fundação anunciando a construção de um centro comunitário na Índia.

“Como parte de nossa parceria filantrópica contínua, a Archewell Foundation e a World Central Kitchen estão anunciando planos hoje para construir nosso próximo Community Relief Center na Índia, que está enfrentando uma segunda onda devastadora de COVID-19, No momento, os casos COVID-19 estão aumentando em todo o país da Índia. Na terça-feira, o total de casos de vírus na Índia ultrapassou 25 milhões, com 260.000 novos casos e 4.329 mortes relatadas nas últimas 24 horas. Centenas de milhares de vidas foram perdidas, milhões foram infectados e existe uma preocupação generalizada de que a crise seja ainda pior do que o relatado”, informou o comunicado oficial.

Presentes criativos

Ao longo dos anos, temos visto como Harry e Meghan costumam celebrar a data de casamento dos dois. E eles têm sido criativos nos presentes pessoais também: “Eles adoram fazer sua própria opinião sobre os presentes de casamento tradicionais”, disse uma fonte à revista People. “O primeiro aniversário foi em papel e Meghan escreveu o discurso do casamento e mandou emoldurar para ele”, disse a fonte.

No segundo ano de casamento, “os dois se deram presentes baseados em ‘algodão’. Sem dúvida, foi um gesto muito criativo e romântico, pois todos os presentes são um para o outro”. No terceiro ano de casamento é tradição se celebrar as bodas de couro, que simboliza algo que só fica melhor com o tempo.

Este ano, Harry e Meghan têm ainda mais o que comemorar, pois estão esperando seu segundo filho, que será uma menina, nos próximos meses. “Ambos são pais extremamente atenciosos. Harry quer dar a Archie a infância que ele sempre quis”, uma fonte disse à People. “Eles passam muito tempo fora, e Harry e Meghan adoram brincar, todo o espaço privado é um sonho para eles”.

Bebê real a caminho

No começo de março, durante a entrevista dos Sussex à Oprah Winfrey, os dois anunciaram que estão esperando uma menina. “É uma menina!”, disse Harry entusiasmado para a apresentadora estadunidense. “Ter um menino, depois uma menina! O que mais você pode pedir?” Harry disse, explicando que se sentiu “grato” ao saber que ele e Meghan estavam esperando uma filha: “Ter qualquer filho, qualquer um ou dois teria sido incrível, mas ter um menino e depois uma menina…agora temos nossa família e nós somos quatro”.

Uma fonte disse à Us Weekly que a data prevista para o parto é no final da primavera, dizendo: “Harry e Meghan sempre quiseram um casal de filhos: um irmão ou irmã mais novo para Archie, e eles estão planejando com entusiasmo a chegada de seu pacote de amor. É um sonho que se tornou realidade. Meghan engravidou novamente no final do ano passado. O bebê deve nascer no final da primavera”.

Bom, se levarmos em consideração o final da primavera, estamos falando dos meses de maio até 21 de junho. Então, tudo indica que pode ser um nascimento esperado para junho e meados de julho.

Apesar de o nascimento estar sendo planejado para acontecer nos Estados Unidos, a People relata que a filha de Meghan e Harry será elegível para a cidadania britânica, assim como seu irmão, Archie. Isso porque o pai deles é um cidadão britânico.

A Us Weekly divulgou também que Meghan e Harry querem que o nome de sua filha “tenha um significado” e que “há algumas opções de nomes, mas nada de concreto”. Porém, para quem pensou que o nome da mãe de Harry seria uma das opções, pensou errado. Isso porque uma fonte disse anteriormente ao Page Six que o casal teme que isso possa aumentar o interesse público em seu filho, dizendo: “É muito improvável que eles chamem sua filha de Diana. A maior preocupação deles é que isso a tornaria um alvo maior para a mídia e aumentaria consideravelmente o interesse do público na vida da criança. O que quer que alguém pense, Harry e Meghan valorizam sua privacidade e querem proteger seus filhos da intensa pressão da mídia que suportaram”.

Existe, no entanto, uma teoria de fã de que Meghan e Harry poderiam chamar sua filha de Lily, uma versão abreviada do apelido da Rainha Elizabeth, Lilibet. Este é o apelido que o falecido avô do príncipe Harry, o príncipe Philip, usou para a rainha.