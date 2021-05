Rainha Elizabeth fica “devastada” com morte de seu cachorrinho

Ela tinha acabado de ganhar de seu filho um cachorrinho da raça dorgi. A morte do pet real acontece a poucos dias da ida da Rainha Elizabeth ao Castelo de Balmoral, na Escócia.

Fergus, um dos cães mais jovens da Rainha Elizabeth teria morrido neste final de semana. A informação foi divulgada pela pela Hello Magazine, através de uma fonte próxima à monarca, mas o Palácio de Buckingham não quis se manifestar sobre o assunto.

Fergus era um filhote da raça dorgi (uma mistura de bassê e corgi) que foi dado à Rainha pelo seu filho, o Príncipe Andrew, enquanto o Príncipe Philip estava no hospital no início deste ano. A Rainha, que tem 95 anos, ficou “devastada” com a morte de seu cachorrinho, de acordo com fontes mais próximas escutadas pela revista.

Elizabeth ganhou do seu filho dois cachorrinhos em março deste ano, e os batizou de Fergus e Muick. Os dois moravam no Castelo de Windsor com ela. Após a morte do marido, o príncipe Philip, no mês passado, a monarca foi fotografada várias vezes levando seus cães para passear em Frogmore, e eles foram, sem dúvida, uma fonte de alegria para ela.

Fergus recebeu o nome de Fergus Bowes-Lyon, o falecido tio da rainha, e o nome de Muick vem de Loch Muick, um outro cãozinho da Rainha que mora em Balmoral, propriedade da Família Real e onde eles passam as férias de verão. Muick é um corgi.

Ela adora cães

A Rainha sempre foi uma grande amante de cães, especialmente corgis. Seus dois últimos corgis, Whisper e Willow, faleceram em 2018. Após o falecimento de Fergus, a Rainha agora tem dois cães com ela, Muick e Candy, um dorgi, que é uma raça proveniente do cruzamento entre um bassê e um corgi.

A notícia da morte do cachorrinho acontece depois que foi informado que a Rainha irá passar um tempo em sua residência favorita, o Castelo de Balmoral, nas próximas semanas. A rainha geralmente chega em sua residência escocesa em agosto, mas deve chegar ainda no final de maio, hospedando-se no Craigowan Lodge particular, uma casa de pedra de sete quartos que é usada regularmente por amigos e familiares da família real durante a visita.