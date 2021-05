Meghan e Harry: tudo o que sabemos sobre o próximo bebê real

A temporada de apostas foi iniciada: Quando o baby Sussex vai nascer? Qual será seu nome? Te contamos tudo o que sabemos até agora.



Que os Sussex estão esperando o segundo filho e que é uma menina, nós já sabemos. O anúncio oficial foi feito no dia de São Valentim, 14 de fevereiro, quando a fotógrafa oficial dos dois e amiga de longa data de Meghan Markle, Misan Harriman, postou uma foto em branco e negro de Meghan, Harry e o barrigão.

Ela escreveu: “Meg, eu estava lá no seu casamento para testemunhar o início dessa história de amor, e minha amiga, estou honrada em fotografar o seu crescimento. Parabéns ao Duque e à Duquesa de Sussex por esta boa notícia!”.

Algumas semanas depois, durante a entrevista bombástica à Oprah Winfrey, os dois anunciaram que estão esperando uma menina. “É uma menina!”, disse Harry entusiasmado para a apresentadora estadunidense. “Ter um menino, depois uma menina! O que mais você pode pedir?” Harry disse, explicando que se sentiu “grato” ao saber que ele e Meghan estavam esperando uma filha: “Ter qualquer filho, qualquer um ou dois teria sido incrível, mas ter um menino e depois uma menina…agora temos nossa família e nós somos quatro”.

Quando o bebê vai nascer?

O fato é que a hora de conhecermos a filhinha de Harry e Meghan está próxima e, embora não saibamos a data exata do parto, o casal disse à Oprah Winfrey que seria no verão no hemisfério norte, ou seja, entre 21 de junho e 23 de setembro. Porém, uma fonte disse à Us Weekly que a data prevista para o parto é no final da primavera, dizendo: “Harry e Meghan sempre quiseram um casal de filhos: um irmão ou irmã mais novo para Archie, e eles estão planejando com entusiasmo a chegada de seu pacote de amor. É um sonho que se tornou realidade. Meghan engravidou novamente no final do ano passado. O bebê deve nascer no final da primavera”.

Bom, se levarmos em consideração o final da primavera, estamos falando dos meses de maio até 21 de junho. Então, tudo indica que pode ser um nascimento esperado para junho e meados de julho.

O bebê real terá cidadania britânica?

Apesar de o nascimento estar sendo planejado para acontecer nos Estados Unidos, a People relata que a filha de Meghan e Harry será elegível para a cidadania britânica, assim como seu irmão, Archie. Isso porque o pai deles é um cidadão britânico.

Como será o parto?

Uma reportagem da correspondente para a realeza da Vanity Fair, Katie Nicholl, revelou que Meghan está planejando um parto seguro em casa. A fonte, não revelada por Nicholl, disse ainda que este também foi o plano para dar à luz a Archie, que nasceu em 19 de maio de 2019.

Na época da gravidez do primeiro filho, Meghan queria que o parto ocorresse em Frogmore Cottage, uma mansão situada nos jardins do palácio de Frogmore House, que por sua vez está situada nos jardins do Castelo de Windsor. Os planos da Duquesa incluíam um parto humanizado, acompanhado por uma equipe feminina de parteiras, mas ela foi aconselhada a ir ao Hospital particular de Portland em Londres para o parto do bebê.

“O plano de Meghan era dar à luz em casa com Archie, mas você sabe o que dizem sobre os planos mais bem elaborados”, disse a fonte. “No final, os médicos a aconselharam a ir ao hospital e ela só estava interessada em dar à luz Archie com segurança”, finalizou.

Qual será o nome da bebê?

Uma fonte disse à Us Weekly que Meghan e Harry querem que o nome de sua filha “tenha um significado” e que “há algumas opções de nomes, mas nada de concreto”. Porém, para quem pensou que o nome da mãe de Harry seria uma das opções, pensou errado. Isso porque uma fonte disse anteriormente ao Page Six que o casal teme que isso possa aumentar o interesse público em seu filho, dizendo: “É muito improvável que eles chamem sua filha de Diana. A maior preocupação deles é que isso a tornaria um alvo maior para a mídia e aumentaria consideravelmente o interesse do público na vida da criança. O que quer que alguém pense, Harry e Meghan valorizam sua privacidade e querem proteger seus filhos da intensa pressão da mídia que suportaram”.

Existe, no entanto, uma teoria de fã de que Meghan e Harry poderiam chamar sua filha de Lily, uma versão abreviada do apelido da Rainha Elizabeth, Lilibet. Este é o apelido que o falecido avô do príncipe Harry, o príncipe Philip, usou para a rainha.