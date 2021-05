O que o droide BB8, de ‘Star Wars’ e a Maggie, de ‘Simpsons’ têm em comum? A Disney prova que uma mistura improvável é possível.

A Disney Plus anunciou hoje, 4, o lançamento do curta ‘The Force Awakens From Its Nap’, em tradução livre, ‘O Despertar da Força da Sua Soneca’. No roteiro, a caçula dos Simpsons, Maggie, viaja pelo mundo de Star Wars em busca de dua chupeta roubada. Entre uma cena e outra, ela vai encontrar vários personagens famosos da saga e queridos dos fãs.

O curta estará disponível a partir de hoje para os assinantes do Disney Plus e a Disney afirma que este é o primeiro de uma série de curtas envolvendo os Simpsons previstos para 2021. A gigante do entretenimento mundial pretende prestar homenagem às várias marcas de Walt Disney Company a partir de seus personagens.

4 de maio

O dia 4 de maio ficou conhecido como Star Wars Day, um feriado não oficial que teve sua origem a partir de um trocadilho idiomático que funciona muito bem em inglês. Como a frase “May the Force be with you” (em português, “Que a Força esteja com Você”) é uma citação famosa muitas vezes falada nos filmes de Star Wars, os fãs comumente dizem “May the fourth be with you” (em português, “Quatro de maio esteja com você”) neste dia. Infelizmente, é o tipo de trocadilho que só funciona no seu idioma original.

É nesse dia também que, se você buscar no Google “star wars day”, verá vários ícones da saga criada por George Lucas descerem na sua tela. Experimente!