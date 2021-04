Por ocasião da celebração dos 10 anos de casamento, William e Kate postaram nas redes sociais um vídeo mostrando momentos em família. Mas o local onde foi gravado o vídeo é Norfolk, onde eles têm uma casa de campo e onde nasceu Lady Di.

Na última quinta-feira, 29, o Príncipe William e Kate Middleton completaram 10 anos de casamento e, entre os três posts que foram divulgados nas redes sociais do casal real, um chamou a atenção: um vídeo mostrando os filhos. Uma trilha sonora sentimental, um momento em família e uma locação no campo. Opa! Não é um lugar qualquer, é Norfolk, que fica no litoral da Inglaterra. Em Norfolk nasceu Lady Di, mãe de William.

Via de regra, os membros da Família Real britânica são discretos quanto às aparições públicas das crianças, principalmente os membros sêniores, que se resumem aos filhos da Rainha Elizabeth e os netos de Charles, a chamada “linha de sucessão”. Em geral, as crianças aparecem em situações muito bem ensaiadas e controladas pelo setor de comunicação do Palácio de Buckingham.

Mas, dessa vez não foi assim e, para comemorar o aniversário de casamento, Kate e William escolheram subir um vídeo no qual mostram um pouco da intimidade da família: a brincadeira de pega-pega, o passeio à praia, as descobertas no jardim de casa e o lanche com marshmallows em volta da fogueira.

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

Um significado adicional

O vídeo foi gravado por Will Warr, e foi filmado no final do ano passado, em Norfolk, onde a família tem uma casa de campo. A Princesa Diana nasceu em Sandringham, Norfolk, na Inglaterra, em 1º de julho de 1961 em Park House em Sandringham, uma propriedade alugada na propriedade da Rainha.

O vídeo onde a família é demonstrada de forma íntima e sentimental pode ser visto como uma referência à Lady Di, ela que valorizava tanto a sua relação com os filhos e a família.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A família Spencer descende de uma longa linhagem de aristocratas e é próxima da Família Real britânica há décadas. A avó de Diana era uma dama de companhia da Rainha Mãe e a Rainha Elizabeth II inclusive compareceu ao casamento de seus pais.

Diana teve uma infância e cresceu em uma propriedade de Norfolk. De acordo com sua ex-babá, Inge Crane, ela era “muito, muito fofa”. “Sempre houve algo especial sobre Park House. É difícil dizer o que é”, disse Crane à CNN.

Althorp costuma ser considerada o lar de sua infância da Princesa de Gales, mas suas primeiras raízes foram em Norfolk. Até a mãe de Diana, Frances Burke Roche, nasceu em Park House em 1936, no mesmo dia em que o Rei George V morreu em Sandringham House.

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

Lady Diana cresceu com três irmãos, Sarah, Jane e Charles. Em 1967, sua mãe, Frances, deixou o pai para ficar com Peter Shand Kydd, um herdeiro de uma fortuna na Austrália. Em 1969, eles se casaram após um divórcio amargo que afetou a jovem Diana para sempre.

O último dos Spencers deixou Park House em 1974 e, em 1983, a Rainha Elizabeth doou a casa para a instituição de caridade Leonard Cheshire. Em 1987, ele abriu suas portas como um hotel rural acessível para pessoas com uma variedade de condições, incluindo Parkinson, paralisia cerebral e lesões na coluna vertebral.