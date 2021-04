Até agora, não sabemos muito sobre o roteiro do filme ‘Spencer’, a nova cinebiografia sobre Lady Di dirigida por Pablo Larraín. Em nova foto de bastidor, Kristen Stewart aparece acompanhada de dois atores que deverão interpretar os príncipes Harry e William.

As filmagens da mais nova cinebiografia sobre a Princesa Diana estão a todo vapor e novas imagens surgem a cada dia. Depois da foto posada de Kristen Stewart divulgada pelo site especializado IndieWire no final de março, a atriz foi clicada mais uma vez durante as gravações. Mas, agora, ela aparece acompanhada de dois atores que farão os papéis dos príncipes William e Harry. O figurino da atriz é inspirado no estilo casual da Princesa de Gales sempre que era vista com os filhos em eventos familiares.

Stewart disse à revista norte-americana InStyle que imitar a forma de falar de Lady Diana era um dos pontos mais difíceis da personagem: “É tão distinto e particular. Estou trabalhando nisso agora e já tenho meu treinador próprio de dialeto. É uma das histórias mais tristes que já existiram e eu não quero apenas interpretar Diana, eu quero conhecê-la profundamente. Tenho estado muito empolgada para interpretá-la”, disse a atriz.

Em outra entrevista, dessa vez à revista People, Kristen disse: “‘Spencer’ é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida. É uma afirmação física da soma de suas partes, que começa com seu nome de batismo; Spencer. É um esforço angustiante para ela retornar a si mesma, enquanto Diana se esforça para manter o que o nome Spencer significa para ela”, disse a atriz.

Leia mais sobre séries e filmes:

Tendo Kristen Stewart no papel de Princesa Diana,‘Spencer’ é dirigido pelo chileno Pablo Larraín e escrito por Steven Knight. O roteiro terá como foco um final de semana crucial na história do fim do casamento de Charles e Diana, no início dos anos 90. As filmagens seguem sendo feitas na Alemanha e no Reino Unido. A história se passa em um único fim de semana de Natal, enquanto Diana negocia o fim do seu casamento com Charles. O elenco de também inclui Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

“Spencer” deve estrear no segundo semestre de 2021, pouco antes do 25º aniversário da morte de Diana em 2022.

Foto: Reprodução Bazaar

Sinopse oficial

“Dezembro de 1991: O casamento do Príncipe e da Princesa de Gales esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal em Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Este ano, as coisas serão muito diferentes”.

‘Spencer’ é dirigido por Pablo Larraín, cineasta chileno indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013 pelo filme ‘No’ e ao Globo de Ouro em 2015 pelo filme ‘O Clube’. “Spencer é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida”, disse Kristen em um comunicado divulgado pela produtora Neon.

A realeza não deve gostar do filme

Robert Jobson é jornalista e especialista em realeza britânica e biógrafo real. Com mais de dez livros publicados sobre a realeza britânica, o autor conhecia “bem” a falecida princesa e, em entrevista à revista US Weekly, afirmou que é “inevitável” que a Coroa aprecie o novo filme sobre a Princesa de Gales.

“Eu a conheci como pessoa, é inevitável que a realeza não goste do filme biográfico”, disse Jobson. Depois de muitos anos cobrindo a Família Real, Jobson conheceu Diana antes de sua morte em 1997, quando tinha 36 anos.

Jobson classificou como um papel de “muita pressão”, já Diana é uma figura histórica. Ele acredita que a maneira como Stewart retratará a princesa do povo será única. “Acho que o mais importante é quão bem a atriz consegue interpretar o papel. Teremos que esperar para ver isso. Quanto às fotos dela, achei que ela se parecia muito com a fotografia de Diana. Por ter sido alguém que conheceu Diana e a conheceu muito bem, achei isso bem estranho, confesso. Acho que o mais importante será autenticidade do papel, e teremos que ver como isso evolui, porque eu acho que vai ser um bom roteiro”, finaliza o especialista.