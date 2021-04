Novos vilões e aliados das HQs surgem na série do Disney Plus. Todas as sextas é lançado um novo episódio. Confira os personagens easter eggs conhecidos até agora.

A mais nova série do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) ainda não teve todos os seus episódios revelados, mas os fãs já estão descobrindo todos os easter eggs dos primeiros dois capítulos que foram lançados, pelo menos até agora. A série faz parte do catálogo do Disney Plus e lança novos episódios toda sexta-feira.

O lançamento da série aconteceu dia 19 de março e a trama começa após os eventos do longa ‘Vingadores: Ultimato’. Falcão (Anthony Mackie) e Soldado Invernal (Sebastian Stan) se unem contra uma nova ameaça global que vai testar suas habilidades e paciência. A série está prevista para ter 6 episódios.

Em entrevista ao site especializado Variety, o ator Anthony Mackie disse que ainda não foi procurado para discutir a continuidade da história da série ou do personagem dele no futuro das produções do estúdio. O que frustrou muitos fãs do universo Vingadores, uma vez que pode ser que uma segunda temporada não seja gravada.

O modelo de mini série, com 6 capítulos, funciona bem com início, meio e fim. A intenção é que a história termine de fato no último episódio. Isso porque, segundo a Variety, a ideia é que haja continuidade de novas séries dos personagens separadamente.

ATENÇÃO: a partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

No primeiro episódio, a série mostrou, de forma separada, como está a vida dos dois super-heróis seis meses após a luta com Thanos. No segundo capítulo, a dupla finalmente se reencontra e inicia uma investigação sobre o grupo Apátridas. Além disso, eles deixam claro que não ficam satisfeitos ao ver John Walker usando o escudo que foi do Capitão América.

O retorno de Batroc

A série já começa com muita ação, apresentando Falcão em um resgate ousado. Porém, o líder dos sequestradores é um antigo conhecido. Georges Batroc, o perigoso mercenário que luta com o Capitão América nas cenas iniciais do filme ‘Capitão América: O Soldado Invernal’, quando o herói resgata os reféns a bordo do Lemurian Star.

Os leitores das HQs conhecem Batroc há muito tempo, desde 1966. Embora ele seja um adversário relativamente difícil de se enfrentar, nos quadrinhos ele também é usado como alívio cômico da história.

Pantera Branca

Em uma das cenas de confronto contra os Flag Smashers, Bucky Barnes e Sam entram em um armazém abandonado. O jeito que Bucky foge chama a atenção de Sam, que o chama de Pantera Branca. Uma referência ao tempo que Bucky passou em Wakanda após os eventos do filme ‘Capitão América: Guerra Civil’. Mas Bucky o corrige dizendo: “Na verdade, é White Wolf”.

White Wolf tem relação com uma cena pós-créditos de ‘Pantera Negra’, quando algumas crianças da aldeia falam de Bucky.

Battlestar

Enquanto John Walker, o novo Capitão América, está praticando para sua primeira grande entrevista, ele é saudado por um amigo que lhe dá uma palestra estimulante. Mais tarde, este homem se apresenta oficialmente como Lemar Hoskins para Sam e Bucky e revela seu nome de herói, Battlestar.

Hoskins apareceu pela primeira vez na HQ de 1986 e foi um lutador até que recebeu habilidades sobre-humanas. Seu vínculo com John Walker é forte: os dois são escolhidos pelo governo para serem os novos Cap e Bucky. Isso explica por que Bucky fica bravo com a menção de Battlestar e pula para fora do carro quando ele e Sam conversam com a dupla após a batalha na estrada.

Nos quadrinhos, Hoskins se junta a um grupo chamado Bold Urban Commandos, também conhecido como Buckies (sim, realmente). Os Buckies e Walker – conhecidos na época como Super-Patriot – lutam contra Steve Rogers e perdem. Algum tempo depois disso, o governo convoca Walker para se tornar o novo Capitão América, e Hoskins, o novo Bucky. Este último eventualmente se autodenomina Battlestar. Na HQ Capitão América número 350, de 1989, Steve recupera o manto de Capitão América, levando Battlestar a se retirar para sua cidade natal, Chicago.