Ela não disse nem que sim e nem que não. “Quando estiver decidida, falaremos nisso”, disse Millie em entrevista sobre os rumores de que estaria sendo disputada pela Marvel e pela DC Comics para viver uma super-heroína nos cinemas. Será que vai rolar?

Nesta semana, a atriz esteve presente no lançamento de ‘Godzilla vs. Kong’ e foi questionada sobre rumores de que estaria sendo disputada pela Marvel e pela DC Comics para um futuro projeto. “Estive em algumas reuniões de negociações, mas só faria algo que me parecesse correto. Quando estiver decidida, falaremos nisso”, disse Millie.

Os rumores se iniciaram em 2019, quando a imprensa especializada começou a falar que Millie seria parte do elenco de ‘Eternals’, novo filme da Marvel que traz os heróis criados por Jack Kirby em 1976. As gravações terminaram em fevereiro de 2020 e os trabalhos de pós-produção do longa foram afetados pela pandemia da COVID-19. Inicialmente, a estreia estava agendada para novembro de 2020, mas teve que ser adiada. A nova data prevista é 5 de novembro de 2021.

Na época, ela disse: “Já ouvi uma coisa (sobre ‘Eternals), mas não faço parte do elenco. Sempre estou aberta a novidades, mas não consigo me vincular a algo que não existe”. Apesar de Millie não estar no elenco de ‘Eternals’, ainda sobrevivem as especulações sobre negociações da atriz para viver nos cinemas uma super-heroína, já que ela se tornou uma das queridinhas de Hollywood.

Brown é uma das atrizes mais cotadas da Netflix já que recentemente, no segundo semestre do ano passado, ela estrelou o filme ‘Enola Holmes’, ao lado de Henry Cavill. A atriz deve aparecer no longa ‘The Girls I’ve Been’, uma adaptação do livro homônimo de Tess Sharpe. A estreia ainda não foi confirmada pela Netflix, mas deve acontecer no primeiro semestre de 2021. O longa é um thriller que gira em torno da personagem Nora, vivida por Millie, uma golpista que deve usar suas habilidades de persuasão para sair ilesa de um assalto em um banco.

Millie Bob Brown é uma atriz britânica nascida na Espanha e tem 17 anos. Ela ficou reconhecida por seu papel na série original da Netflix ‘Stranger Things’, como Eleven. Em 2018, ela se tornou a pessoa mais jovem a aparecer na lista das cem pessoas mais influentes do mundo da revista Time. Além disso, ela é Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF.

O que falar sobre a quarta temporada de ‘Stranger Things’

Tudo indica que a quarta temporada da série chegará em agosto à Netflix, embora o serviço de streaming ainda não tenha divulgado a data exata. No final da terceira temporada, o grupo de amigos foi separado. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins após o último ataque dos alienígenas do mundo invertido.

Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

A chegada de um vilão assassino, interpretado pelo ator de Freddy Krueger, Robert Englund, também promete animar a trama. Devido à pandemia, as gravações da nova temporada diminuíram o ritmo significativamente. Isso significa dizer que seu elenco principal também cresceu bastante desde a última vez.

O intérprete de Mike Wheeler, o ator Finn Wolfhard, disse que esta será a temporada mais sombria. “A cada temporada o programa fica mais tenso. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.