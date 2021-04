Christa cresceu, hoje tem 29 anos, e está ainda mais parecida com Jennifer. No TikTok, a atriz revive as cenas icônicas do filme. Confira!

Você lembra do filme ‘De Repente 30’? A comédia romântica de 2004, estrelada por Jennifer Garner e Mark Ruffalo fez história e foi referência para muitos filmes do gênero que surgiram depois com temáticas parecidas. O roteiro conta a história de Jenna Rink, uma garota de 13 anos que sonha em ser popular, bonita e independente. No seu aniversário de 13 anos, ela deseja ter 30 anos. Pum! Ela acorda e tem 30 anos. Mas, é preciso lidar com todos os perrengues da vida adulta da nova Jenna.



Mark Ruffalo faz o papel de Matt, o garoto gordinho e nerd do colégio que é apaixonado por Jenna. Os dois são vizinhos e ele não esconde a “quedinha” que ainda tem por ela na vida adulta. Acontece que a Jenna Rink de 13 anos é interpretada por Christa B. Allen. Na época das filmagens do filme, Christa tinha exatamente 13 anos e surpreendeu no papel porque era muito parecida com a atriz Jennifer Garner. As duas pareciam irmãs.

Leia mais sobre séries e filmes:

Christa cresceu, hoje tem 29 anos, e está ainda mais parecida com Jennifer. Próximo de completar 30 anos, ela já tem vários vídeos em sua conta no TikTok com a temática do filme e não esquece dos fãs.

@christaallen a little outfit recreation for the 13 going on 30 lovers 🥰 ♬ Crazy for You – Madonna

Nos comentários, um seguidor escreveu “Seria muito bacana se você refilmasse as cenas do filme agora que você tem 30”. Outro seguidor escreveu “Meus Deus! Eu gostaria de um remake do filme com você no papel principal”. Desde que estrelou ao lado de Jennifer Garner, Christa interpretou uma versão mais jovem da atriz novamente no filme ‘Ghosts of Girlfriends Past’, de 2009. Ela também participou da série ‘Revenge’ no papel de Charlotte Grayson.

Os fãs vão à loucura!



Recentemente, quem parou o Instagram foi a própria Jennifer Garner que postou uma foto com Mark Ruffalo. Ele também postou a mesma foto juntas as publicações em ambos os perfis conseguiram mais de 3 mil likes e cerca de 48 mil comentários. “Reconectando-se com um velho amigo. Alguém sabe onde podemos conseguir Razzles no Canadá?”, escreveu Ruffalo. Razzles é um doce que faz parte da infância dos personagens no filmes. Os fãs entenderam a conexão da legenda com a trama e comentaram: “Jenna & Matty! ❤️”.

Em 2018 o encontro com a atriz Judy Greer também não passou despercebido. Jennifer postou uma foto da sua rival no filme de 2004 e escreveu: “Judy era confiante, colaborativa, clara em sua visão – e muito divertida, é claro! E ela se vestia como uma diretora chefe todos os dias (jeans, botão, blazer e tênis, para informação de vocês)”. Jennifer se referiu ao filme ‘A Happening of Monumental Proportions’, lançado em 2017 e que contou com a direção de Judy. Jennifer era parte do elenco.

Uma coincidência que você não vai acreditar



Você lembra de uma das garotinhas más do colégio de Jenna? Ela também cresceu e é conhecida hoje por ser a Capitã Marvel. Brie Larson tem hoje 31 anos e Mark Ruffalo ficou surpreso ao descobrir esse fato durante uma entrevista na premiere de ‘Avengers: Endgame’. Enquanto estava no tapete vermelho, o apresentador Kevin Frazier do canal ET perguntou a Ruffalo se ele sabia que Larson já tinha participado de um outro filme com ele. O ator admitiu que não tinha ideia.

“Ela era uma das garotas más!”, disse um Ruffalo chocado com uma risada enquanto olhava para uma foto do filme. “Meu Deus, isso é incrível! Uau, eu não sabia disso. É ela mesmo! Que legal, eu não sabia disso”, disse o ator.

Em 2019, o filme completou 15 anos de lançamento e Mark deu uma entrevista sobre o papel que o tornou conhecido: “Estávamos fazendo um filme realmente fofo que tinha uma grande mensagem para as meninas. Estávamos todos meio que entrando no mercado naquele momento. Nós realmente amamos aquela história!”.