Os meses de espera acabaram para os fãs da série ‘Lúcifer’. Mais episódios devem fechar a quinta temporada e chegam na Netflix dia 28 de maio.

Através de uma postagem na conta oficial no Twitter, a Netflix confirmou que a quinta temporada da série ‘Lúcifer’ ganhará mais capítulos. Previstos para integrarem o catálogo do serviço de streaming em 28 de maio, a parte 2 da quinta temporada surpreendeu os fãs quase nove meses após a divulgação do último episódio.

Sim, eu ouvi as preces (e o choro, os gritos e os xingamentos) de vocês. A temporada 5B de Lucifer chega dia 28 de maio no meu site. pic.twitter.com/uK4ML18Nil — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 29, 2021

Em junho do ano passado, a Netflix havia informado que a série teria uma sexta e última temporada. Serão dez capítulos e tudo indica que Lúcifer estará cansado do inferno e passará mais tempo na terra. Ainda não há informações sobre a data de estreia.

Desde que chegou ao catálogo da Netflix, ‘Lúcifer’, se tornou uma das produções mais vistas em diferentes países. A parte 1 da quinta temporada foi lançada com oito episódios em agosto de 2020. Joe Henderson, um dos showrunners da série, o roteiro da quinta temporada não sofreu modificações com a renovação da sexta.

“Vai permanecer exatamente igual ao que nós havíamos planejado e isso era realmente muito, muito importante para nós. Quando a ideia para uma temporada 6 surgiu, Ildy (Modrovich) e eu dissemos à Netflix, ‘se fizermos isso e encontrarmos a história certa, o que não queremos fazer é desfazer tudo que já fizemos’. Uma vez que você assista à Temporada 5B, você irá entender como A e B são na verdade uma única grande temporada. Como tudo se relaciona… As coisas que acontecem na premiere da quinta temporada se encaixam completamente com o final”, disse Henderson em entrevista à What’s on Netflix.

O que se sabe sobre a sexta e última temporada

Sobre a sexta temporada, o que se sabe até agora é que os personagens ligados à família “angelical” devem aparecer. Além disso, a trama deve dar espaço ao movimento norte-americano Black Lives Matter (em português: Vidas Negras Importam) e abordar questões policiais e movimentos sociais.

Ildy Modrovich, que também é showrunner da série ao lado de Joe Henderson disse que a renovação da sexta temporada fez com que eles pensassem em um final com mais tranquilidade, no qual eles pudessem explorar melhor os personagens.

“Nós percebemos que a última parte do episódio final era na verdade boas histórias que ficaram rápidas demais apenas para nos dar um final satisfatório para todos nossos personagens. Nós literalmente jogamos fora o Ato 6 e falamos, ‘Vamos pegar o que acontece no Ato 6, em uma das cenas, e mergulhar nisso, e realmente explorar como os personagens acabam e onde eles acabaram’. Então isso acabou sendo nossa deixa para a sexta temporada”, disse Ildy em entrevista ao Entertainment Weekly.

‘Lúcifer’ estreou no canal FOX mas, depois da terceira temporada, foi decidido cancelar a série. A Netflix comprou os direitos da produção um mês depois do anúncio do cancelamento e produziu a quarta e parte da quinta temporada.