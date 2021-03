Uma novidade pegou os fãs da série distópica ‘Expresso do Amanhã’, da Netflix, de surpresa. A plataforma exibirá os dois últimos capítulos da segunda temporada a partir do dia 30 de março. Normalmente, os episódios novos da série chegam à plataforma toda terça-feira. Uma mudança no cronograma de exibição nos Estados Unidos alterou a previsão da Netflix.

A TNT, emissora que transmite os episódios, mudou a sua programação por conta de um torneio de basquete. Por isso, os dois últimos episódios da segunda temporada serão exibidos dia 29 de março na tv, chegando ao catálogo da Netflix no dia seguinte.

Sinopse

A série se passa em um mundo pós-apocalíptico. De acordo com a sinopse original “A Terra congelou. Os últimos sobreviventes vivem em um trem que viaja pelo mundo e se esforçam para manter uma complexa coexistência a bordo. Sete anos após o planeta Terra ser lançado em uma era glacial, todos os sobreviventes vivem a bordo de um trem de 1.001 vagões que dá voltas ao redor do mundo sem parar. O trem gigantesco se divide em classes, com a elite nos primeiros vagões e os mais pobres nos últimos. Mas o que acontece quando aqueles que foram oprimidos a vida inteira resolvem se rebelar e lutar?”

Sobre a segunda temporada

Um dos nomes mais conhecidos do elenco, Jennifer Connelly, estrela de ‘Top Gun’, deu uma entrevista ao EW sobre seu trabalho e sua personagem na segunda temporada. “Foi muito cheio de ação, havia neve, havia desafios físicos. Passei muito tempo sozinha. Mas eu realmente gostei muito. Gostei muito de trabalhar com o diretor, gostei da história e gostei de aprender mais sobre o passado de Melanie por meio daqueles flashbacks que vemos”.

É na segunda temporada que os personagens são mais explorados, principalmente pelo recurso de flashback. Jennifer disse que sua personagem passou por um processo de transformação. “É uma jornada muito interna na qual ela está, mergulhando em si mesma e investigando seu passado, sua vergonha e sua culpa. Então, do ponto de vista da atuação, eu realmente gostei. Eu realmente gostei da oportunidade de ter esse tempo com o personagem e ser capaz de ir tão fundo com ela”, disse a atriz.

Leia mais:

Mais sobre a série

‘Expresso do Amanhã’ é baseado em duas obras: uma HQ francesa e um filme. Na obra francesa, ‘Le Transperceneige’, a humanidade tenta sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. A obra foi adaptada para os cinemas em um filme de 2013 pelo cineasta Bong Joo Ho, de ‘Parasita’. A estreia da primeira temporada da série na Netflix aconteceu em 2020 e, atualmente, há duas temporadas no catálogo do streaming.

O roteiro aborda o conflito gerado pela desigualdade social gerada pelo capitalismo. Enquanto uma minoria usufrui de privilégios na classe mais alta do trem, uma maioria tenta sobreviver à escassez de água e alimentos.

O protagonismo da série apresenta uma dualidade. De um lado está Andre Layton (Daveed Diggs), um ex-policial que invadiu os vagões inferiores. De outro, está Melanie Cavill (Jennifer Connely), cientista e funcionária responsável pelo bem-estar da tripulação. As histórias dos dois se cruzam quando um assassinato acontece de forma inesperada na terceira classe.

Há também um personagem misterioso, chamado de Sr. Wilfrod. Teoricamente, ele seria o proprietário da ingeniosa invenção que salvou uma parcela da população mundial.

Em plena pandemia

‘Expresso do Amanhã’ foi lançado em plena pandemia da COVID-19 e muitas pessoas fizeram um paralelo entre a ficção da trama e a realidade. O confinamento vivido pelos personagens foi um dos elementos de identificação dos espectadores.

“A razão pela qual eu disse sim à série anos atrás foi porque parecia super relevante para o que estava acontecendo no mundo. O que é interessante sobre esta série – e eu acho que toda boa ficção científica – é que você pode vê-la através das lentes do seu tempo atual, e ele vai tocar você de alguma forma. Isso nos permite aprender ou reexaminar algo sobre nossa situação atual. Eu não tinha ideia de que essa seria a lente através da qual todos nós a veríamos”, disse o ator Daveed Diggs, em entrevista ao Syfy. Ele se refere ao momento de pandemia.