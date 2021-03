Netflix: ‘O Hospital’ é novo terror baseado em fatos reais que explora mesmo subgênero de ‘Bruxa de Blair’

Um novo título do gênero horror acaba de entrar no catálogo da Netflix. ‘O Hospital’ é uma produção filmada ao estilo found footage, o mesmo popularizado por ‘Bruxa de Blair’, de 1999. O roteiro gira em torno de acontecimentos paranormais no complexo psiquiátrico de Gonjian, que realmente existe e está localizado na Coreia do Sul.

O filme entrou no último sábado, 20, no catálogo da Netflix e é um daqueles títulos que ficam escondidos por não serem produções norte-americanas ou europeias. ‘O Hospital’ conta a história de um grupo de pessoas que visitam um antigo centro médico assombrado por espíritos malignos. Confira o trailer.

O fato é que o local que inspirou o filme realmente existe e é parte das lendas urbanas do país. Há relatos de pessoas que ouvem gritos e chamados de pessoas que parecem vir de dentro do prédio. Por esse motivos, as autoridades coreanas isolaram o local e proibiram qualquer tipo de acesso.

Found footage é um subgênero do cinema surgido nos anos 1980. Trata-se de um filme que parece um documentário, filmado, muitas vezes, com uma única câmera. É um subgênero que se popularizou bastante através dos filmes de terror, principalmente entre as produções com orçamento reduzido. Outro filme que ficou famoso por esse subgênero foi ‘Atividade Paranormal’ e seus filmes subsequentes. ‘Cloverfield’ e ‘REC’ também usaram esse recurso.

Baseado em fatos reais

O hospital psiquiátrico de Gonjiam realmente existiu e fica situado na cidade de Gwangju, uma cidade da Coreia do Sul situada no sudoeste do país, e funcionou por anos até que foi fechado na década de 1970. As razões para o fechamento da instituição envolvem mortes misteriosas e suicídios. Há duas versões. A primeira é que aconteceram diversas mortes de pacientes em um período pequeno de tempo. Tais mortes não puderam ser esclarecidas pela medicina. As pessoas que sobreviveram foram levadas do local e recolocadas em outras instituições psiquiátricas.

Uma segunda explicação fala que o fechamento do hospital aconteceu por problemas administrativos sobre a eliminação de resíduos do prédio. Isso fez com que o médico diretor fechasse o hospital e se mudasse para os Estados Unidos, fugindo de possíveis multas das autoridades do país.