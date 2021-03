Dustin de ‘Stranger Things’ estreia nova temporada da série ‘Prank Encounters’ na Netflix

A segunda temporada de ‘Prank Encounters’ já tem data de estreia na Netflix. A partir do dia 1 de abril, os fãs da série de pegadinhas em tom de horror e medo terão novos episódios para assistir.

Apresentado por Gaten Matarazzo, o Dustin de ‘Stranger Things’, ‘Prank Encounters’ é um programa de pegadinhas gravado com câmeras escondidas. Cada episódio junta dois membros do público, estranhos um ao outro, que são apresentados por atores do programa sob o pretexto de um teste para um novo emprego. A primeira temporada tem 8 episódios e foi lançada em 25 de outubro de 2019 na Netflix.

Em seu perfil no Instagram, Gaten postou um teaser da nova temporada e escreveu: “Prank Encounters Temporada 2! Você está pronto para mais aventuras? A 2ª temporada será lançada em 1º de abril apenas na @netflix!”

“Em cada episódio desta aterradora, mas hilariante, série de pegadinhas, apresentada por Gaten Matarazzo, dois desconhecidos vão se assustar bastante quando os trabalhos para os quais são contratados (e que parecem perfeitamente normais) se transformam em autênticas surpresas sobrenaturais”, explica a Netflix em comunicado oficial.

As críticas

No lançamento da primeira temporada, em 2019, a série foi bastante criticada por trazer a temática do emprego como maneira de pregar peças nas pessoas. Gaten Matarazzo foi criticado por estar brincando com o fato das pessoas estarem tentando conseguir um emprego, principalmente em um momento difícil da economia americana. Não se sabe, por exemplo, se os participantes recebem alguma compensação pela participação e de que maneira a seleção foi realizada.