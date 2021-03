“Nunca diga nunca”, diz protagonista de ‘O Gambito da Rainha’ sobre possível segunda temporada

Anya Taylor-Joy deixou os fãs de ‘O Gambito da Rainha’ com uma pulga atrás da orelha. Isso porque, durante uma entrevista, ela disse que ficou surpresa com os pedidos de renovação da série. “É incrível que as pessoas queiram passar mais tempo com personagens que gostam e que criam um certo carinho. Pretendíamos que fosse uma série limitada, então ficamos bastante surpresos quando as pessoas começaram a pedir pela segunda temporada. Dito isso, nunca diga nunca”, disse Anya em entrevista à Entertainment Tonight.

Embora não tenha confirmado nenhuma informação, a atriz disse que gostaria de ver em uma possível segunda temporada. “Seria muito interessante ver como Beth se sairia como mãe, agora que ela está sóbria e muito mais consciente de seus demônios”, disse.

Anya Taylor-Joy disse ainda que não foi sondada para uma nova temporada, mas adiantou que consideraria voltar a interpretar Beth Harmon. Questionada sobre o que ela aprendeu com a personagem e com o xadrez, ela disse: "É uma metáfora muito bonita. Na vida, você tem que ter um plano, mas você também tem que ser capaz de se adaptar. É importante atacar, mas também é importante se defender. Além disso, você precisa de todas as peças do tabuleiro. Não é apenas a rainha vagando por aí. Você precisa de cada um deles”.

Ambientada nas décadas de 50 e 60, a série ‘O Gambito da Rainha’ mostra a protagonista Beth Harmon, vivida pela atriz Anya Taylor-Joy, como uma talentosa jogadora de xadrez. À medida que o roteiro avança, a personagem vai crescendo e evoluindo, tanto como competidora quanto como mulher.

A adaptação da Netflix, estrelada por Anya Taylor-Joy, recebeu dois Golden Globe Awards. Além de dois Critics ’Choice Awards e se tornou a minissérie com roteiro mais assistida da Netflix, com mais de 62 milhões de espectadores em seu primeiro mês de estreia.

Foto: Reprodução Instagram

O livro que inspirou a série

Publicado em 1983, o livro ‘The Queen’s Gambit, de Walter Tevis, que retrata a jornada de Beth Harmon como campeã de xadrez profissional. Através das competições internacionais, Beth sai dos Estados Unidos e é levada à Paris e Moscou. A história narra a luta da garota-prodígio para superar um mundo machista e seus vícios.

Foto: Reprodução Instagram

O sucesso vai chegar na Broadway

A empresa de entretenimento Level Forward, gigante do entretenimento nos Estados Unidos, adquiriu os direitos da obra para o teatro e história de Beth Harmon. A órfã que se tornou prodígio do xadrez pode se converter em um musical. Em março deste ano, o site especializado Deadline, confirmou a informação.

A história será contada a partir de um ponto de vista corajoso e novo. A trama vai tratar sobre a fortaleza das mulheres inspiradoras através da personagem Beth Harmon. “A história é um canto de sereia em meio às nossas lutas contemporâneas por gênero e igualdade racial. Estamos ansiosos para levar o projeto adiante”, disse a produtora Julia Dunetz.