Nova temporada de ‘American Horror Story’ terá Macaulay Culkin e duas histórias horripilantes

Mesmo ainda sem data de estreia confirmada, a décima temporada de ‘American Horror Story’ já teve título, elenco e sinopse reveladas. O escritor e produtor da série, o norte-americano Ryan Murphy, publicou no seu perfil no Instagram o segundo teaser da série no último final de semana.

O teaser menciona que a nova temporada terá duas histórias aterrorizantes principais e que elas se passarão em locais diferentes. Uma se passará no mar e outra na costa. Intitulada como ‘Double Feature’, que em tradução literal quer dizer “característica dupla”, os novos capítulos devem trazer uma temática aquática.

No início deste mês, Ryan também postou uma foto das gravações. Nela, supostamente, havia duas criaturas caminhando pelas ruas de Provincetown, Massachusetts.

A postagem mostra dois membros do elenco: Leslie Grossman e Macaulay Culkin. Na foto, ambos estão em uma praia de Provincetown, de braços dados com luxuosos casacos de pele e roupas de inverno.

Leia mais:

O que mais sabemos até agora

Foram confirmados no elenco Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Em entrevista ao site americano especializado em entretenimento EW, Ryan Murphy comentou como convidou Culkin para o elenco. Ele disse para o ator que seu personagem teria uma cena se sexo selvagem com a personagem de Kathy Bates. A conversa foi por telefone e, depois de uma pausa, Macaulay disse “Esse parece o papel que nasci para interpretar”.

Outras postagem de Ryan chamaram a atenção dos fãs que começaram a cogitar teorias sobre a trama. Em uma das fotos, uma mão com luva cirúrgica está tatuando a língua de alguém com dentes pontiagudos. Já em outra, uma criatura aparece com o rosto quebrado, como se tratasse de uma boneca de cera aterrorizante. Essa última se trata de um spin-off da série.

Depois de temporadas com sucesso de crítica e público como ‘Murder House’ (temporada 1), ‘Asylum’ (temporada 2), ‘Apocalypse' (temporada 8) e '1984' (temporada 9), a temporada 10 ainda não teve sua sinopse revelada. Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a primeira temporada de ‘American Horror Story’ estreou em 2011. No entanto, não há maiores informações sobre quando estreia a nova temporada.