Novo streaming: HBO Max já tem data para chegar no Brasil

Mais um serviço de streaming chega ao Brasil este ano. A HBO Max anunciou que sua data de estreia está prevista para o final de junho. Séries queridinhas, porém não inéditas, devem chegar também: 'Game of Thrones', 'Friends', 'Two and a Half Man', 'The Big Bang Theory' e 'Gossip Girl' são algumas apostas.

No lançamento, tanto os assinantes diretos da HBO GO como os assinantes dos serviços de assinatura terão acesso, mas o serviço HBO GO será descontinuado na América Latina e Caribe também esse ano e os usuários migrados para o MAX. Nos Estados Unidos, o HBO Max custa cerca de US$ 14 por mês com direito a três transmissões simultâneas.

Além do Brasil, o HBO Max chegará a outros 38 países da América Latina e Caribe. A HBO é um canal a cabo da WarnerMedia (subsidiária da AT&T), vendido por empresas de TV a cabo. O novo serviço da marca, HBO Mac, será uma plataforma que reunirá conteúdo da HBO, TNT, TBS, Turner Classic Movies (TCM) e CW, dos canais de animação Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll, e também todo o line-up da Warner Bros., incluindo New Line, Looney Tunes, CNN e DC.

Leia mais:

Outros serviços de streaming disponíveis

Hoje, os brasileiros têm acesso a cerca de 5 grandes serviços de streaming. A Netflix tem mais de 203,7 milhões de usuários em todo o mundo. Os planos vão de R$ 21,90 a R$ 45,90. Já o Amazon Prime Video tem 150 milhões de espectadores mas, de acordo com os meios especializados, os números reais seriam 95 milhões.

De acordo com um relatório da consultoria Ampere Analytics, os serviços da Disney + devem ultrapassar a gigante do streaming em 2024 e deve alcançar os 300 milhões de assinantes. Atualmente, a plataforma conta com 100 milhões de contas , feito alcançado em menos de um ano e meio de funcionamento.

Embora seus executivos não tenham garantido, é possível que a série Wandavision tenha a ver com essa popularidade. Os especialistas preveem que o Disney + será o serviço de streaming de crescimento mais rápido nos próximos cinco anos.