‘Morte no Nilo’, estrelado por Gal Gadot, chega ao Brasil só em setembro

Em meio ao ambiente místico do Egito, um assassinato acontece. Todos são suspeitos e o respeitável detetive Hercule Poirot será o responsável pela investigação. A adaptação para as telonas do livro homônimo de Agatha Christie, ‘Morte no Nilo’ tem estreia prevista no Brasil somente em 17 de setembro.

A 20th Century Studios não quis abrir mão da estreia no cinema, ao contrário do que aconteceu com outras produções de 2020, que optaram pelo lançamento on demand nas plataformas Netflix ou Amazon Prime Video.

Foto: Divulgação

O trailer da produção foi divulgado no segundo semestre de 2020 e Gal Gadot apresenta um visual totalmente novo. A trama se baseia no livro da escritora britânica Agatha Christie, publicado em 1987, um dos mais conhecidos da autora. A história gira em torno de um triângulo amoroso e um assassinato.



O roteiro conta a história de Linnet Ridgeway (Gal Gadot), uma jovem herdeira bela, rica e inteligente. Ela parece conseguir tudo o que quer e, quando rouba o noivo de sua melhor amiga, não pensa duas vezes em casar-se com ele. Durante a lua de mel, em um cruzeiro pelo rio Nilo, Linnet é assassinada com um tiro na cabeça. Uma série de antagonistas fazem da trama um salto às páginas do livro de Agatha Christie. É quando o detetive belga Hercule Poirot precisa interromper suas férias para solucionar o mistério.

Essa é a terceira adaptação do livro para as telas. A primeira foi lançada em 1978. Depois, em 2004, um episódio da série Agatha Christie’s Poirot foi ao ar na emissora britânica ITV.

“Foi um prazer trabalhar neste projeto. Adorei dar vida a esta história clássica de Agatha Christie com nosso incrível diretor e elenco de sonhos”, disse Gadot em sua conta no Twitter. Com um visual bem diferente de Mulher Maravilha, a atriz voltou no tempo com direito a figurino e penteado da década de 1930.

Foto: Divulgação

O longa é dirigido por Kenneth Branagh, que também é parte do elenco como o detetive Hercule Poirot, Letitia Wright, de ‘Pantera Negra’, Armie Hammer, de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ e Emma Mackey, de ‘Sex Education’.

‘Morte no Nilo’ é a sequência do filme que originou o universo de Hercule Poirot nos cinemas: ‘Assassinato no Expresso do Oriente’, de 2017.