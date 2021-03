Liberado trailer do terror sobrenatural ‘Unholy’. Assista aqui!

Possessão demoníaca, igreja católica, exorcismo, etc. Já vimos esse roteiro em inúmeros filmes. Mas, ‘Unholy’ traz um roteiro novo ao incluir a devoção mariana ao suspense sobrenatural.

O filme é baseado no romance de ‘Shrine’, de James Herbert, e estreia nos cinemas e no HBO Max simultaneamente. Os fãs do terror sobrenatural devem esperar até junho, quando a plataforma estreia no Brasil para assistir o longa.

A Sony Pictures divulgou o trailer do longa que estreia dia 2 de abril nos Estados Unidos e conta a história de um jornalista decadente investigando eventos paranormais. Alice é uma jovem com deficiência auditiva que começa a ouvir após receber a visita da Virgem Maria. À medida que a notícia se espalha, pessoas do mundo inteiro vão até a jovem para testemunhar seus milagres. Um jornalista visita a jovem em uma pequena cidade da Nova Inglaterra para contar essa história.

O que ele não conta é que será alvo de terríveis eventos sobrenaturais. A Igreja passa a investigar esses estranhos eventos e considera que algo sinistro esteja usando a fé das pessoas. O ator norte-americano Jeffrey Dean Morgan, que faz o papel do jornalista, é mais conhecido por interpretar John Winchester em ‘Supernatural’, Negan em ‘The Walking Dead’ e Denny Duquette em ‘Grey's Anatomy’.

Ele publicou na sua conta no Instagram o trailer da produção e disse "Os cinemas estarão assustadores na Semana Santa. Divirtam-se".