Terror: Os 5 filmes mais aguardados de 2021. Confira os trailers!

Estamos contando os dias para a estreia de cada um desses filmes e, quanto não chegam, vamos nos contentando com os teasers e trailers. Preparamos uma lista para você anotar na agenda!

‘Invocação do Mal 3 – A ordem do demônio’

Lorraine e Ed Warren estarão de volta às telonas neste ano em um novo caso sobrenatural para solucionar. ‘Invocação do mal 3 – A ordem do demônio’ é o terceiro filme da sequência que deu origem ao universo de tramas paralelas. Mais uma vez teremos uma trama baseada em fatos reais. O caso da possessão demoníaca do jovem Arne Cheyenne Johnson, conhecido como o “julgamento do demônio assassino”, acontecido em 1981. Trata-se do primeiro caso judicial conhecido nos Estados Unidos, no qual a defesa procurou provar inocência com base na alegação do réu de posse demoníaca.

A Warner Bros confirmou que a estreia no Brasil acontece no dia 3 de junho de 2021, um dia antes do lançamento nos Estados Unidos. O trailer oficial ainda não foi divulgado.

Foto: Reprodução

‘Halloween Kills – O terror continua’

Com a estreia adiada por conta da pandemia, ‘Halloween Kills – O Terror Continua’ é a continuação da franquia que já tem 11 filmes. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Porém, ela é surpreendida pelo retorno de seu grande inimigo neste novo capítulo que estreia em 15 de outubro.

‘A Lenda de Candyman’

A entidade do filme ‘O Mistério de Candyman’, de 1992, voltará em agosto aos cinemas. Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman assolou a população anos atrás. Mas, agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. Quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman. A estreia deve acontecer dia 27 de agosto.

‘Um Lugar Silencioso – Parte II’

A produção estrelada por Emily Blunt vai exigir mais dos seus personagens nesta parte dois. Neste novo capítulo, veremos o que aconteceu com a família que protagoniza o primeiro filme além de novos personagens neste mundo pós-apocalíptico. Os flashbacks do roteiro vão fazer com que o público entenda melhor como tudo começou. De acordo com a Paramount, a estreia está prevista para 15 de outubro.

‘Old’

Uma família está passando as férias em uma praia paradisíaca até perceber algo estranho. O fato é que eles estão envelhecendo rápido. Em um dia, eles envelhecem anos e têm poucas horas para sobreviver. A trama é baseada em uma graphic novel francesa e traz no elenco Gael García Bernal. A estreia está prevista para 23 de julho.