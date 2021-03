Sabe aquele filme que você assiste e depois pensa: “E se isso acontecesse comigo”?

Para iniciar abril com o pé direito, a Netflix não poupou esforços e trouxe três filmes de terror psicológico que vão bagunçar os seus pensamentos. São suspenses de tirar o fôlego que nós te indicamos para curtir esse feriadão em casa. Confira!

Fuja – entra no catálogo dia 01/04

É um filme de 2020, que conta a história de uma adolescente que passou toda a sua vida reclusa com sua mãe e descobre um terrível segredo ocultado durante muitos anos. Ela começa a duvidar da sua sanidade até levantar a ideia de que a mãe pode ser uma psicopata. Chloe é uma adolescente que lida com a limitação física de ser paralítica e tem vários problemas de saúde, como asma. Essa situação a coloca como sendo alguém bastante dependente. Sua mãe, Diane, assume um papel influenciador sobre a garota, excedendo o que seria um cuidado considerado normal.

Segundo o site especializado Deadline, durante sua primeira semana no streaming norte-americano Hulu, foi o filme mais assistido nesta plataforma. A Netflix aposta que esse sucesso se repita dentro do seu catálogo.

O Garoto da Casa ao lado – entra no catálogo 01/04

Um filme já mais conhecido e não tão recente, ‘O Garoto da Casa ao Lado’ retrata a história de um relacionamento abusivo e perturbador. Jennifer Lopez está no papel principal e interpreta a professora Claire Peterson. Ela foi traída pelo marido e está em vias de se separar. Vivendo sozinha com o filho adolescente, ela se dá conta do novo vizinho: um jovem sedutor chamado Noah Sandborn.

Noah logo fica próximo da família e se envolve amorosamente com a personagem de J.Lo. Depois de uma noite de amor entre os dois, a professora está decidida a colocar um ponto final no que seria o início de uma relação. Mas, não será tão fácil como ela imagina. Noah fará o possível para não deixá-la sair de sua teia perigosa.

À espreita do mal – entra no catálogo dia 01/04

Um garoto de 10 anos desaparece durante um passeio de bicicleta no parque. O sumiço será investigado pelo detetive Greg, que está em crise em seu casamento: ele descobre a traição da esposa. Toda essa situação familiar interfere também na vida do filho do policial, Connor, que passa a ser coadjuvante da história.

As investigações estão se dirigindo a uma conclusão: existe um copycat aterrorizando a cidade. Um copycat é um criminoso que copia o modus operandi de outro criminoso, geralmente um serial killer conhecido. A onda de crimes parece estar sendo recriada com o desaparecimento de adolescentes e a presença de canivetes verdes.

Ao mesmo tempo que a investigação caminha, um mistério abala a cidade: coisas estranhas começam a acontecer na residência da família. A TV liga sozinha, objetos desaparecem, etc.