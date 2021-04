Elas estavam deslumbrantes! Mais ainda se considerarmos que o SAG Awards é considerada por especialistas como a prévia do Oscar.

No último domingo, 4, o SAG Awards anunciou as produções ganhadoras da premiação 2021. O reconhecimento, oferecido pelo Sindicato de Atores que representa mais de 120 mil profissionais norte-americanos, é conhecido por ser uma espécie de prévia do Oscar. A edição deste ano seguiu os protocolos sanitários aplicados nas premiações anteriores e foi realizada de forma virtual, com duração aproximada de 1 hora e transmitida pela TNT.

Leia mais sobre filmes e séries:

O SAG Awards acontece desde 1995 e tem se consolidado como um dos principais eventos de premiação em Hollywood. As indicações para os prêmios provêm de dois comitês: um que analisa as produções de cinema e outro as produções feitas para a televisão. O comitê é composto por 2.100 membros, escolhidos ao acaso de um total de 165 mil integrantes votantes.

O eterno ‘Pantera Negra’, Chadwick Boseman, recebeu a título póstumo o prêmio de melhor ator pelo trabalho em “A Voz Suprema do Blues”. O drama ambientado na Chicago dos anos 20 também foi premiado pela atuação de Viola Davis. Alias, Viola Davis roubou a cena usando um vestido com mais de 10 mil paetês e que levou 140 horas para ser bordado. Minutos antes da cerimônia, a atriz postou no seu Instagram o look.

Outra atriz que roubou a cena, novamente, foi Anya Taylor-Joy. Além de ter ganhado o prêmio de Melhor Atriz em Telefilme ou minissérie pelo trabalho em ‘O Gambito da Rainha’, ela estava simplesmente deslumbrante de Vera Wang e jóias da Tiffany.

Gillian Anderson, que interpretou Margareth Tatcher em ‘The Crown’, escolheu um vestido vermelho Dolce Gabanna. A atriz recebeu a premiação por Melhor Atriz em Série de Drama.

Premiados SAG Awards 2021

Cinema

Melhor ator:

Chadwick Boseman – “A voz suprema do blues” –

Melhor atriz:

Viola Davis – “A voz suprema do blues”

Melhor ator coadjuvante:

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah”

Melhor atriz coadjuvante:

Youn Yuh-Jung – “Minari”

Melhor Elenco:

“Os 7 de Chicago”

Melhor Elenco de Dublês:

“Mulher-Maravilha 1984”

Televisão

Melhor ator em telefilme ou minissérie:

Mark Ruffalo – “I Know This Much Is True”

Melhor atriz em telefilme ou minissérie:

Anya Taylor-Joy – “Gambito da Rainha”

Melhor atriz em série de drama:

Gillian Anderson – “The Crown”

Melhor ator em série de drama:

Jason Bateman – “Ozark”

Melhor atriz em série de comédia:

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek”

Melhor ator em série de comédia:

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Melhor elenco em série de drama

“The Crown”

Melhor elenco em série de comédia

“Schitt’s Creek”

Melhor Elenco de Dublês em série de comédia ou drama

“The Mandalorian”