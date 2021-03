“Spencer” deve estrear no segundo semestre de 2021, pouco antes do 25º aniversário da morte de Diana em 2022.

Depois da primeira foto de Kristen Stewart como Lady Di ser divulgada em fevereiro, a Internet parou. O assunto ficou nos trend topics do Twitter e viralizou. Muitos fãs ficaram impactados com a semelhança da atriz com a Princesa de Gales para a gravação do filme ‘Spencer’. Os usuários ficaram surpresos com mais uma foto revelada da atriz.

O site especializado IndieWire fez a divulgação da imagem em primeira mão.

Here's your latest look at Kristen Stewart as Princess Diana in Pablo Larraín’s #Spencer, which has moved to the UK for the final stretch of filming. The film is eyeing a fall 2021 release: https://t.co/NRk121w1wk pic.twitter.com/gKGw5ete75 — IndieWire (@IndieWire) March 25, 2021

Além da foto de Kristen como Diana, o Indie Wire confirmou o nome do ator que fará o papel do Príncipe Charles. Jack Farthing é um ator britânico conhecido da televisão inglesa. Ele filmou séries como ‘Poldark’, da BBC One. Ele também tem fez parte do elenco da comédia romântica da Netflix ‘Um amor, mil casamentos’, de 2020.

‘Spencer’ tem estreia prevista para o final deste ano e a trama se passa durante os meses finais do casamento de Diana com o Príncipe Charles, no início dos anos 90. As filmagens seguem sendo feitas na Alemanha e no Reino Unido.

A história se passa em um único fim de semana de Natal, enquanto Diana negocia o fim do seu casamento com Charles. O elenco de também inclui Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

Sinopse Oficial

“Dezembro de 1991: O casamento do Príncipe e da Princesa de Gales esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal em Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Este ano, as coisas serão muito diferentes”.

Stewart disse à revista norte-americana InStyle que imitar a forma de falar de Lady Diana era um dos pontos mais difíceis da personagem: “É tão distinto e particular. Estou trabalhando nisso agora e já tenho meu treinador próprio de dialeto. É uma das histórias mais tristes que já existiram e eu não quero apenas interpretar Diana, eu quero conhecê-la profundamente. Tenho estado muito empolgada para interpretá-la”, disse a atriz.

‘Spencer’ é dirigido por Pablo Larraín, cineasta chileno indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013 pelo filme ‘No’ e ao Globo de Ouro em 2015 pelo filme ‘O Clube’. “Spencer é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida”, disse Kristen em um comunicado divulgado pela produtora Neon.

Até agora, muitos elogios

Quando o papel da atriz como Diana foi anunciado pela primeira vez, o diretor Larraín elogiou Kristen Stewart no ano passado. A produtora Neon garantiu os direitos de distribuição do filme em um acordo que custou cerca de US$ 4 milhões de dólares.

“Kristen é uma das grandes atrizes da atualidade”, disse Larraín ao Deadline. “Para fazer isso bem, você precisa de algo muito importante no cinema, que é o mistério. Kristen pode ser muitas coisas, e ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e, em última análise, muito forte também. Ela é o que precisamos. A maneira como ela respondeu ao roteiro e como está abordando o personagem, é muito interessante de se ver e acho que ela vai fazer algo impressionante e intrigante ao mesmo tempo. Ela é uma espécie de força da natureza”, finalizou o diretor.

Os papéis de Diana e Charles premiaram os atores “The Crown”, Emma Corrin e Josh O’Connor. Eles ganharam o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards pelas atuações como membros da Família Real britânica. A expectativa é que Stewart e Farthing tenham premiações semelhantes, já que o plano de lançamento de “Spencer” posiciona o longa para a temporada do Oscar de 2021-22.

“Spencer” deve estrear no segundo semestre de 2021, pouco antes do 25º aniversário da morte de Diana em 2022.