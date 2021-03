A “parteira chegou depois que a cabeça havia saído”. Neta da Rainha Elizabeth II dá à luz no chão do banheiro de casa

Muita emoção envolveu o nascimento do bisneto da Rainha Elizabeth. Zara Tindall, filha da Princesa Anne, deu à luz ao seu terceiro filho no último domingo, 21. A criança nasceu pesando 3,7kg, disse o porta-voz dos pais à revista People.

Zara completa em maio 40 anos e é casada com o ex-jogador de rugby Mike Tindall, que revelou em seu podcast The Good, The Bad & The Rugby nesta quarta-feira, 24: "Um garotinho chegou na minha casa!". O pai revelou também que o filho nasceu no banheiro da casa do casal. Ele disse que teve que se apressar para socorrer a esposa: "Então, sim, era correr para a academia, agarrar um tapete, ir ao banheiro, colocar o tapete no chão, toalhas, segurar, segurar, segurar”, disse Mike no podcast.

Mike contou ainda que, "felizmente", uma amiga de Zara, Dolly Maude, estava com eles "e reconheceu que não teríamos chegado ao hospital a tempo". Rindo enquanto continuava a relembrar a experiência dramática durante a gravação do podcast, Mike acrescentou: "Felizmente, a parteira, que ia nos encontrar no hospital, não estava muito longe. Ela veio de carro e chegou lá exatamente no momento certo. Depois, a segunda parteira chegou logo depois que a cabeça havia saído”.

O bebê, que é bisneto da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip, recebeu o nome de Lucas Philip Tindall em homenagem ao bisavô. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado no qual parabenizou os pais pelo nascimento da criança: “A Rainha e o Duque de Edimburgo estão maravilhados com a notícia e esperam encontrar seu décimo bisneto quando as circunstâncias permitirem".

Um nascimento emocionante

Questionado pelos colegas sobre as irmãs do bebê recém-nascido, o pai Mike disse “Zed (como ele chama a esposa) teve contrações durante a noite. Ela não tinha dormido bem na noite anterior, então pedimos para alguém tomar as crianças pelo dia”. O pai disse ainda que as filhas ficaram encantadas com o bebê e brincaram dizendo que ele era o bebê delas. Sobre Zara, Mike não poupou elogios para a esposa e disse: “Ela foi uma guerreira como sempre. Ela já está bem. Fomos dar uma caminhada (na segunda-feira) de manhã com ele (o bebê). E tudo bem”.

Zara é atleta de hipismo e atual campeã europeia e mundial do Concurso Completo de Equitação. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, conquistou a medalha de prata no hipismo e recebeu a premiação das mãos da própria mãe. Ela é a primeira pessoa da Família Real britânica que conquista uma medalha olímpica.

No mesmo podcast, Mike havia anunciado oficialmente que Zara estava esperando um bebê em dezembro. "Eu gostaria de um menino desta vez. Tenho duas meninas. Gostaria de um menino, mas vou adorar qualquer coisa, seja menino ou menina, mas, por favor, seja um menino!", disse o ex-atleta.

O bebê de Zara e Mike chega após o nascimento de outros dois bebês de membros próximos ao núcleo da Família Real. Recentemente, a Princesa Eugenie, neta da Rainha Elizabeth, deu à luz ao seu primogênito. A irmã de Kate Middleton, Pippa, anunciou o nascimento do seu segundo filho no último dia 15 de março. “A mãe e a criança estão bem”, disse uma fonte à revista britânica Hello!, que acrescentou: “Todos estão maravilhados e felizes com a chegada do bebê”. Pippa Middleton e James Matthews eram já pais de Arthur Michael William, de 2 anos.