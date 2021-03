Príncipe Harry é contratado por startup do Vale do Silício. Saiba o que ele vai fazer

Executar projetos e ser embaixador mundial de temas relacionados com a saúde mental. Esse é o mais novo desafio profissional do Príncipe Harry. O Duque de Sussex é o mais novo contratado de uma startup com sede no Vale do Silício. "Meu desejo é ajudar a criar impacto positivo na vida das pessoas", disse Harry ao jornal The Wall Street Journal. Ele será Diretor de Impacto da BetterUp, uma empresa de treinamento e saúde mental.

Desde que deixou seu cargo como membro da Família Real britânica, no início de 2020, Harry se mudou primeiro para o Canadá e depois para os Estados Unidos. Ele, Meghan Markle e o filho dos dois, Archie, estão vivendo na Califórnia.

Leia mais:

A empresa espera que Harry esteja à frente de novos projetos de expansão, incluindo decisões estratégicas da companhia. “É um papel significativo e substancial”, disse o CEO da BetterUp Alexi Robichaux, que confirmou ter sido apresentado ao Príncipe Harry por meio de um amigo em comum e que começou a conversar com ele no outono passado.

Ao ser perguntado pelo The Wall Street Journal sobre o salário e detalhes do contrato de Harry, o CEO da BetterUp disse que eram informações confidenciais. Mas ele adiantou que o príncipe não terá uma equipe de funcionários ou subordinados diretos. Ele provavelmente passará algum tempo na sede da empresa em São Francisco, quando for seguro, e participará de reuniões gerais. Hary também deve aparecer em eventos especiais da empresa.

O cargo que o Duque de Sussex vai ocupar é relativamente novo no mundo corporativo. Trata-se de uma posição mais comum em organizações sem fins lucrativos como a Anistia Internacional, por exemplo.

A empresa

“Mudar o mundo trazendo o poder de transformação para cada pessoa”. Essa é a missão da BetterUp informada no site da empresa. Fundada em 2013, a sede da BetterUp está localizada em São Francisco, no estado da Califórnia.

Para a empresa, o bem-estar e o desenvolvimento pessoal andam de mãos dadas. Por meio de suporte personalizado para empresas e pessoas, os profissionais da companhia estimulam o fortalecimento do desenvolvimento mental das pessoas.