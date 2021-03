“Isso deixou um enorme buraco dentro de mim”, diz Príncipe Harry sobre morte de Lady Di

O Príncipe Harry escreveu o prefácio de um livro falando sobre sua mãe em uma mensagem muito comovente. "Se você está lendo este livro, é porque perdeu seu pai ou uma pessoa amada e, embora eu desejasse poder abraçá-lo agora, espero que esta história seja capaz de lhe proporcionar conforto em saber que você não está sozinho”, escreveu Harry.

O livro é destinado a filhos de trabalhadores da linha de frente no combate à COVID-19 no Reino Unido e está sendo distribuído gratuitamente para os britânicos. No prefácio, o Príncipe conta sobre a perda de sua mãe Diana: "Quando eu era menino, perdi minha mãe. Na época, não queria acreditar ou aceitar, e isso deixou um enorme buraco dentro de mim. Sei como você se sente e quero garantir-lhe que com o tempo, esse buraco será preenchido com muito amor e apoio”, escreveu o Duque de Sussex. Harry tinha 12 anos quando sua mãe morreu em 1997. Seu irmão, o príncipe William, tinha 15.

A publicação é um projeto do autor britânico Chris Connaughton e reúne histórias de pessoas que perderam seus entes queridos e como lidaram com a morte. "Todos nós enfrentamos a perda de uma maneira diferente, mas quando um pai vai para o céu, disseram-me seu espírito, seu amor e as memórias deles não. Eles estão sempre com você e você pode segurá-los para sempre. Acho que isso é verdade”, escreveu Harry.

No livro, foi lançado para marcar o Dia Nacional de Reflexão, 23 de março.

Harry e a relação com a Família Real

Após a entrevista de Harry e Meghan Markle à apresentadora Oprah Winfrey, as relações entre o casal e os demais membros ficou estremecida. Na ocasião, Meghan relatou diversos acontecimentos que justificaram a saída dos dois de suas atribuições como membros da realeza. Ela falou sobre comentários racistas, sobre a negativa de tratamento psicológico após depressão pós-parto, entre outros assuntos.

A entrevista caiu como uma bomba na Família Real e, um dia depois da confirmação de que iria ao ar, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado. Nele, a Rainha Elizabeth II comunicava a saída definitiva dos dois da Coroa.

Na entrevista, Harry também falou sobre a sua relação com o pai, o Príncipe Charles. Ele disse que, após o afastamento da Família Real, Charles não atendia mais as suas ligações. O que Harry considerou como um ressentimento por parte do pai com relação à sua decisão.

Por outro lado, seu irmão William, teve uma conversa semanas depois da entrevista com Harry. A informação foi divulgada pela jornalista norte-americana Gayle King, que assegurou que os príncipes Harry e William conversaram sobre a entrevista. “Eu liguei para eles para ver como eles estão se sentindo. É verdade: Harry conversou com seu irmão e com seu pai também”, disse a jornalista. Gayle falou sobre a relação dos dois filhos de Lady Di no programa matinal CBS This Morning em 16 de março. Ela disse ainda: "Eles disseram que essas conversas não foram produtivas. Mas eles estão felizes por pelo menos terem iniciado uma conversa".