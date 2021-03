Meghan para presidente? Trump afirma que poderia concorrer ao lado da Duquesa à presidência

Em entrevista ao programa FOX Business News, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez uma revelação sobre a corrida presidencial de 2024. A entrevista aconteceu na última terça-feira, 16, e Trump também aproveitou para criticar a Duquesa.

Ele disse que não se considera um “fã” de Meghan e disse ainda que a Rainha Elizabeth II é uma “pessoa magnífica”. “Não sou fã dela (Markle), das coisas que ela fala da Família Real, da Rainha (…) Conheci a Rainha e acho que a rainha é uma pessoa magnífica e eu não sou fã de Meghan ", afirmou o ex-presidente.

Sobre a corrida presidencial de 2024

Trump também comentou sobre as eleições para presidente dos Estados Unidos, em 2024. Há poucos dias, declarações de um ex-membro do governo de Tony Blair, fez declarações sobre Meghan ao tabloide britânico Daily Mail. De acordo com essa fonte de “forte conexão com Washington”, a Duquesa estaria pensando em se candidatar à presidência.

A fonte, não revelada pelo jornal, revelou ainda que Meghan quer aproveitar a atração que sua entrevista teve para lançar sua carreira política. Ainda segundo a fonte, ela começou a estabelecer contatos com figuras proeminentes do Partido Democrata. Seu objetivo seria "formar as equipes de campanha e arrecadação de fundos". Tais fundos seriam necessários para ter uma chance nas próximas eleições presidenciais.

Perguntado sobre esse tema, Trump respondeu: "Bem, espero que aconteça, porque se isso acontecesse, acho que estaria ainda mais incentivado a concorrer", disse Trump.

O ex-presidente disse ainda: "Com base em todas as pesquisas, eles querem (os americanos) que eu concorra novamente. Mas vamos dar uma olhada e veremos". O magnata deixou a porta aberta para ser seu candidato novamente em 2024.